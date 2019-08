Cliente recibe en casa el primer Beetle vendido a través de Amazon

Joaquín Jasso, un mexicano que tiene una colección de aproximadamente 40 automóviles de la automotriz alemana VW, se convirtió en el comprador del primer Beeetle Final Edition vendido en México.

Jasso pidió el auto a través de su cuenta de Amazon hace poco más de dos meses. "Fue muy sencillo. La verdad que si estás dado de alta en Amazon todo es muy sencillo, me llevó escasamente tres minutos en comprarlo", contó el hombre dedicado a la construcción, según declaraciones que recoge el portal web expansion.mx.

A sus 44 años, Jasso está emocionado por ser el primero en recibir un auto por compra a domicilio.

Desde hace 18 años comenzó a coleccionar autos de la marca Volkswagen, cuando vio un auto de edición limitada rodando en la calle con asientos forrados de mezclilla y logró adquirirlo. Su última meta era comprar un Beetle Final Edition de color beige a través de Amazon, color que se encontraba agotado.

"Ya tengo el blanco, el azul y el negro, faltaba el beige", explica Jasso con una sonrisa. "Pasaron unos días, estuve en contacto con mi vendedora de confianza y ella me habló y me dijo: ‘¿Sabes qué, Joaquín? Van a salir tal día en Amazon’. Yo tenía una tarjeta de crédito que me habían robado registrada en la plataforma y fue todo un show porque tuve que hablar al día siguiente para que me hicieran un cambio. Así que la gente del ‘call center’ de Amazon me ayudó, me volvió a redireccionar el carro y así fue como lo compré", cuenta el comprador, un hombre delgado, barba y de semblante serio, pero bastante emocionado por este día.

La experiencia de la compra la describe como "padre", pues presume ser el primero en conseguir un auto de esta edición de los últimos 65 que fabricó Volkswagen para México en su planta de Puebla, y que la automotriz alemana decidió vender a través de Amazon a un precio superior a $20,000.

Tras tres generaciones y más de 20 millones de unidades vendidas en el mundo, el Beetle, que inició su historia en Alemania en 1938, cerró su ciclo de vida el pasado 10 de julio en la planta de Puebla.