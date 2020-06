Clint Eastwood 90 años del duro de Hollywood

Al entrar en la novena década de su vida, parece imposible dejar de ver en Clint Eastwood a aquel "Hombre sin nombre" con el que se hizo célebre durante los años 60 en los "spaghetti western" de Sergio Leone o a Harry Callaham, el personaje con el que reforzaría su leyenda de tipo duro de Hollywood.

Actor, director, productor, músico y compositor, Clint Eastwood se convirtió en toda una estrella del cine pese a no cumplir a priori con ninguno de los cánones que debían cumplir las estrellas, y acabó por consagrarse como un reconocido director, responsable de alguna de las películas más aclamadas del cine norteamericano.

"Soy el número uno en la taquilla, pero Hollywood me considera aburrido", decía Eastwood a principios de los 70, cuando sus películas eran las de mayor éxito de taquilla y aún así parecía que seguía sin encajar en la gran industria cinematográfica; una estrella que justifica la admiración que despierta señalando que "tal vez ser introvertido me da, por puro accidente, cierta presencia en la pantalla, una mística".

"¿Por qué soy una estrella? No puede ser por la apariencia", asegura Eastwood, que si consiguió ser todo un icono y líder de taquilla como actor, como director ha sido aclamado por pública y crítica, como muestran, por ejemplo, los premios Óscar a mejor director y mejor película que consiguió por "Unforgiven" en 1993, hazaña que repetiría en 2005 con "Million Dollar Baby". Por ambas optó también al de mejor actor.

LA ESTRELLA CINEMATOGRÁFICA DE LOS 70

Nacido el 31 de mayo de 1930 en San Francisco (California, Estados Unidos), Clinton Eastwood Jr. creció en un ambiente acomodado de clase media, aunque los cambios de residencia a lo largo de la Costa Oeste fueron constantes durante su infancia y adolescencia; a su regreso a California, en 1951, comenzó a dedicarse a la actuación.

Tras algunos papeles no acreditados en películas de "serie B" que compatibilizó con otros trabajos para complementar sus ingresos, como cavar piscinas o conducir un camión de recogida de basura, consiguió su primer papel relevante como secundario en el reparto de la serie de televisión "Rawhide" (1959), con Eric Fleming.

El gran salto de Eastwood a la pantalla grande llegó interpretando al "Hombre sin nombre" en la trilogía de "spaghetti western" de Sergio Leone: ‘Por un puñado de dólares’ (1964), "La muerte tenía un precio" (1965) y "El bueno, el feo y el malo" (1966), en las que, lejos de interpretar al característico héroe del cine western estadounidense, encarnaba a un antihéroe moralmente ambiguo.

Las películas se exhibieron en Italia con Enrico Maria Salerno doblando la voz del personaje de Clint Eastwood, y no fueron distribuidas en Estados Unidos hasta 1967 y 1968, con gran éxito de taquilla, con lo que Eastwood pasó de actor secundario de televisión a estrella cinematográfica con 37 años.

"Hang 'Em High" en 1968, fue su primer western estadounidense, otro éxito al que siguieron, ese mismo año, "Coogan's Bluff" y "Where Eagles Dare", y en 1969, "Paint Your Wagon".

En 1970, con "Two mules for sister Sara", junto a la actriz Shirley Maclaine, y "Kelly’s Heroes", Eastwood se inclinó por una vía experimental al combinar la acción propia del tipo duro con un humor fuera de lo convencional.

Un año más tarde, Eastwood debutó como director con "Play misty for me" y ese mismo año protagonizó "The Beguiled", aunque sería su papel como el inspector de policía Harry Callaham en "Dirty Harry" (Harry el sucio) el que impulsó su estatus de icono cultural, además de popularizar todo un género cinematográfico.

La de los años 70 fue una década de éxito constante para Eastwood, que además de las secuelas "Magnum Force", en 1973, y "The Enforcer", en 1976, protagonizó westerns como "Joe Kidd", "High Plains Drifter" y "The Outlaw Josey Wales", aventuras de carretera como "Thunderbolt and Lightfoot" y "The Gauntlet", o películas carcelarias como "Escape from Alcatraz".

DIRECTOR CONSAGRADO

"Me encantan todos los aspectos de la creación de películas y creo que estoy comprometido con ello de por vida", ha manifestado Eastwood quien, desde finales de los años 80 ha sido reconocido por su labor como director, tras ganar su primer Globo de Oro con la película "Bird" en 1989, antes de consagrarse con la excelente "Unforgiven", por la que repitió premio y consiguió el Óscar al mejor director y a la mejor película.

Eastwood sorprendió al público con "The Bridges of Madison County" (1995), una inolvidable historia de amor que dirigió y protagonizó junto a Meryl Streep; y en 2004 repitió doble nominación al Óscar por "Mystic River", premios que sin embargo conseguiría un año más tarde con "Million Dollar Baby", por la que logró su Globo de Oro como mejor director.

Prototipo de la masculinidad más ruda, Clint ha sido también uno de los apoyos más mediáticos del Partido Republicano, y no dudo en defender a Donald Trump a la vez que se manifestaba contrario a la corrección política.