Clint Eastwood denuncia productos derivados de la marihuana por usar su marca

La demanda menciona una serie de productos como aceites, dulces y comestibles elaborados con cannabidiol (CBD), un componente de la marihuana cuyo uso es legal y que a diferencia del THC -su otra sustancia mayoritaria- no produce los efectos psicoactivos de la droga.



En una de las quejas se cita un artículo de noticias falso que afirma que el actor y cineasta, quien recientemente cumplió 90 años, está "alejándose del foco mediático" para dedicar más tiempo a sus productos de CBD.



"El señor Eastwood no tiene, y nunca ha tenido, ninguna asociación con la fabricación, promoción o venta de ningún producto de CBD", afirma la denuncia.



Entre los perjuicios reclamados se enumeran la difamación, infracción de marca registrada, publicidad falsa y uso fraudulento de su imagen para fines publicitarios.



La segunda queja se dirige contra un grupo de negocios de este sector que han incluido el nombre de Eastwood en los metadatos de sus páginas web para que una búsqueda del actor incluya entre los resultados a las tiendas digitales que venden estos bienes.



Los representantes de Eastwood afirmaron que el actor no está en contra de estos productos pero que evita apoyarlas públicamente.



"Eastwood no expresa un punto de vista sobre los productos de CBD o su industria legítima de CBD", afirmó su equipo a la revista Variety.



Esta primavera Selena Gómez estuvo en una situación similar al denunciar un videojuego para dispositivos móviles sobre el mundo de la moda que usaba su imagen sin su consentimiento.



Antes, la presentadora de televisión Ellen DeGeneres y la actriz Sandra Bullock presentaron una demanda conjunta muy parecida contra más de 100 empresas de productos de salud y cosmética que utilizaban su imagen sin consentimiento en publicidad falsa.

