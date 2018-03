Clooney no sabe el sexo de sus bebés

Lee también

Pese a los rumores, el actor y cineasta George Clooney afirmó ayer que ni él ni su mujer, Amal, conocen el sexo de sus futuros bebés ni lo quieren saber. “No sé de dónde viene el rumor de que esperamos un niño y una niña”, dijo en una entrevista que publicó ayer la revista francesa Paris Match. “No lo sabemos y no queremos saberlo”, añadió.Además, ante su inminente paternidad, los Clooney han decidido no viajar a lugares peligrosos. “Yo no volveré a Sudán del Sur o al Congo”, dijo la estrella, en referencia a sus compromisos con diversas causas políticas. “Y Amal no volverá a Irak y evitará lugares donde sabe que no es bien recibida”, añadió sobre su mujer, que es abogada especializada en derechos humanos.El ganador de dos premios Óscar, de 55 años, y la abogada británico-libanesa llevan casados desde 2014.