"Coco" y el poder que tiene el cine animado

La producción de "Coco" se quedó con el premio a mejor filme animado y mejor canción en los premios Óscar.

Para el guionista y codirector Adrián Molina: "Lo maravilloso de trabajar en ‘Coco’ es que me llevó a pensar en mis ancestros, en la familia y las costumbres que no conocía", expresó; aseguró: "Siempre pienso como artista y soy de los que pasa mucho tiempo creando en la oficina. Siempre he expresado mis ideas a través de los dibujos, y con todo este reconocimiento me he sentido un poco extraño, pues me ha sacado de esa zona de confort, sobre todo porque terminé explicándole a la gente mi trabajo.

Ahora tengo otra idea de la familia y pienso en mis antepasados todos los días, así como en su cultura y la belleza del Día de los Muertos", una tradición de origen mexicano que sirvió de inspiración para el filme.