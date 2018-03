“Colors”, la canción de Maluma para el mundial Rusia 2018 [+Video]

Maluma lanzó su canción para el mundial Rusia 2018. Foto de Instagram

Sin tanta espera, el reguetonero colombiano Maluma presentó ayer “Colors”, el tema de Coca-Cola para el mundial Rusia 2018, que podría ser escogido por la FIFA para que sea la canción oficial de la celebración deportiva.

“El fútbol y la música, una sola pasión. Nos vemos en Rusia 2018”, escribió Maluma en su cuenta de Instagram. La publicación la acompañó con una imagen del video de “Color”, el cual ya circula en las redes sociales y se está volviendo popular en las plataformas digitales.

Para bien o para mal, la nueva melodía no se parece en nada a las antiguas producciones del reguetonero, ya que se aleja del género urbano y se enfoca en un dance-pop muy movido, que incluye un fuerte mensaje de inclusión racial, invitando a todos los amantes del fútbol a enseñar los colores de su bandera. "El mensaje es de compasión, algo que todos necesitamos hoy en día", subrayó Maluma durante una entrevista.

“Tantos países, mismas raíces baby, que juntos vienen a cantar”, dice Maluma al inicio de la canción, luego continúa “Gritan Goool, con el corazón”.

El artista reveló durante una entrevista que fue un reto para él adaptar la letra al español (el tema original es en inglés) y que durante ese proceso trató de “meterle un saborcito de Latinoamérica”. Para Coca-Cola, el colombiano es un referente de los millennials, que mantiene un fuerte vínculo con sus fans.

“Maluma es un músico muy popular en toda la región y representa nuestra pasión por la música y el deporte”, dijeron los ejecutivos de Coca-cola, patrocinador de la Copa del Mundo, al explicar la selección del artista colombiano.

Por su parte, el artista confesó que aún no puede creer que sido escogido para crear la canción de Coca-Cola para el mundial. “Todavía me siento como si tuviese que pedirle a mi mamá que me pellizque”, dijo el músico, quien agregó que el video de la canción, grabado en Miami con Derulo, saldrá en breve y expresó su esperanza de poder ver algunos partidos del mundial.