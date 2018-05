Comic-Con: dos días con héroes y villanos

“Un lugar donde los sueños se hacen realidad” y “el evento en donde en cada esquina hay un poco de magia”, así describen los organizadores a la sexta edición del Comic-Con, el evento que reunirá este sábado y domingo a los mejores cosplayers, diseñadores, gamers y grafiteros en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) para complacer a todas las familias salvadoreñas.



“Este año estamos haciendo un tributo a los ‘Avengers’, porque el año pasado tuvimos a Batman, de DC Comics. Hoy le estamos dando un chance a Marvel. Aparte que la película está muy fuerte este año. Hay mucha pasión y fiebre con los Avengers, sentimos que son uno de los grupos más queridos y más populares en la temática de los cómics”, comentó Iván Mayer, director de contenido del Comic-Con 2018. Esto, sin embargo, no será impedimento para que los cosplayers pueden dar vida a personajes de “Harry Potter”, de “El señor de los anillos”, de “Batman”, de “La liga de la justicia”, de “Las Tortugas Ninjas”, de “Dragon Ball”, de “Mazinger Z”, de “One Piece”, entre otros.



Por otro lado, detalló que, ante la exigencia y el crecimiento de los amantes del cómic en El Salvador, esta vez el evento se realizará en nueve pabellones del CIFCO (cinco más que en 2017 y ocho más que en la primera edición). Además, comentó que en los dos días estarán presentes tres cosplayers internacionales, que cuentan con un gran recorrido dentro de ese arte y realizan un trabajo con mucha fidelidad.



“Vienen dos argentinas: Lady Lemon y Valentina Kryp, ellas vienen de Buenos Aires. Además, viene una canadiense que se llama Evilyn, que ya tiene bastante tiempo haciendo cosplay. Vienen a tomarse fotos, a hablar con la gente y a pasar un buen rato entre todos”, indicó Mayer. El sábado tendrán tema libre (podrán dar vida al personaje que deseen) y el domingo llegarán de Loki, Thor y la Avispa.



Actividades fuertes



Como todos los años, el evento más fuerte y más querido del Comic-Con será la competencia de cosplayers. Mayer confesó que, aunque este año la temática gira en torno a los “Avengers”, los competidores podrán llegar de cualquier personaje de serie o película inspirada en cómic.

“La dinámica es: la gente va como quiere y con el personaje que quiera, hay quienes sí se meten en la temática y otros no. Sin duda, vamos a ver bastante Thanos, pero eso no quiere decir que no habrá gente que llegue de ‘Stranger Things’, ‘Los piratas del Caribe’, Batman o de zombis, no hay Comic-Con sin zombies”, señaló.



El ganador de la competencia será elegido por un jurado, quien premiará al que tenga mayor impacto visual y fidelidad con el personaje. Los ganadores generalmente se llevan consolas de videojuegos.



En el Cómic-Con también habrá mucha música. La banda salvadoreña GNX interpretará los mejores temas de series de televisión, como “Thundercats”, “Dragon Ball Z”, “Rick y Morty”, “Juego de tronos”, “Mazinger Z”. Además, habrá ventas para que los coleccionistas terminen su álbum.



“Creemos que es bueno abrir espacios donde se hacen las cosas diferentes. El Comic-Con ayuda a recargar las baterías, porque no todo pueden ser cosas malas. Además, es un lugar para soñar”, comentó Mayer, haciéndoles la invitación a todos.

“Avengers”

Este año, la temática del Comic-Con girará en torno a los “Avengers”. Sin embargo, la competencia de cosplay será libre y premiará el impacto visual del personaje.

Spider-Man y Gamora

Dos personajes que son clave en los cómics de Marvel, así como en la película del universo cinematográfico de Marvel, “Avengers: Infinity War”.

Actividades por cada pabellón:

Comic-Con principal: Habrá exposiciones, invitados internacionales, concursos de cosplay, concierto, etc.

Magna Black Coyote:

Se estará promocionando una serie de acción y crimen.

“The Walking Dead”:

Habrá diferentes actividades relacionadas con la serie.

Comic-Con Kids: Habrá juegos, show de música y baile para niños. Además, se contará con un corredor de artistas niños.

Comic-Con Graffiti:

Cinco de los grafiteros más talentosos de El Salvador (Zork, TNT, Ecko, Kimera y Hobbies) demostrarán sus habilidades. Se premiará el mejor arte.

Girl Power:

Es una exhibición para chicas de personajes femeninos de cine y juegos de videos.

Corredor de artistas:

Habrá 34 ilustradores y modelistas que mostrarán su talento. En el salón cosplay habrá seis cosplayers nacionales que han sobresalido.

Comic-Con Tech: Habrá una gran cantidad de juegos de cartas y videojuegos para los gamers.

Rei Ayanami.

Es un personaje coprotagonista de la serie “Evangelion”. Fue creado por Gainax y diseñado por Yoshiyuki Sadamoto.

50

Mil personas se espera que asistan a los nueve pabellones donde se desarrollará el Comic-Con 2018 en su sexta edición.

3

Artistas internacionales vendrán a El Salvador a realizar cosplay: dos de Argentina y una de Canadá.

$4

Es el costo que tiene la entrada para asistir y disfrutar de todas las actividades del Comic-Con 2018.