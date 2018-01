¿Cómo explica Ricky Martin a sus hijos el porqué tienen dos papás?

Luego que contrajera matrimonio con su pareja, Jwan Yosef, Ricky Martin ha debido enfrentar la pregunta de sus hijos sobre el porqué su familia se compone de dos padres y, el cantante boricua, ha salido al paso señalando que fue una “emotiva conversación” en la que le explicó la situación a sus hijos Matteo y Valentino.

Ricky Martin dijo en una entrevista para la revista “Out”, retomada por el periódico español “El País”, que tenía claro que “ese día llegaría y tendría que ser claro” con sus palabras. "Mis hijos me preguntan acerca de tener dos papás y les digo que somos parte de una familia moderna. Es un hermoso sentido de libertad", contó.

Además, agregó que "mucha gente me dice: 'tus hijos salen en la portada de las revistas’, y yo solo les digo sí, porque quiero normalizar esto. Quiero que la gente me mire, mire a mi familia y diga: no hay nada malo al respecto. Es parte de mi misión y es parte de la misión de mis hijos".

Jwan Yosef, pintor sirio de nacionalidad sueca, es pareja sentimental de Martin desde el pasado año 2016, pero fue hasta hace pocos días que revelaron que ya han contraído matrimonio y que comparten vida juntos al lado de los hijos del cantante.