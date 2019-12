¡Cómo ha cambiado! Videos evidencian la radical transformación física de Shakira

Los fans de Shakira han desenterrado dos videos de la cantante que datan de hace 30 años, cuando ella era adolescente y soñaba con alcanzar la fama. Como para la mayoría de las niñas de esa época, su ídolo era Madonna, y eso queda claro en los clips, en los que interpreta versiones en español de éxitos de La reina del pop.

En el primero, se puede escuchar una versión de la canción "Material girl" con una Shakira mucho más morena y sin la característica tesitura de su voz, que hizo famosa a partir de 1995; en el segundo video, la cantante -con cabello negro y rizado- baila y canta al ritmo del hit "La isla bonita", mientras usa en su cabeza una boina de color amarillo.

No se sabe lo que piensa Shakira acerca de estas presentaciones, pero por lo visto no gusta mucho de recordar esos tiempos, pues sigue en auge un rumor acerca de que ha hecho hasta lo imposible por comprar los derechos de la telenovela "El oasis", de 1994, con el objeto de que el público no tenga acceso a esa etapa de su carrera.

