¿Cómo identificar si estoy en una relación tóxica?

No sólo ocurre entre parejas, también es posible que se dé entre amigos y familiares, pero lo más común es en una relación amorosa. Se trata de las relaciones tóxicas, un vínculo que por salud mental debe evitarse.

Una relación tóxica es cuando una de las dos partes daña a la otra de forma constante, debido al desarrollo de ciertas dinámicas peligrosas, las cuales pueden llegar a traspasar la línea del maltrato psicológico o el maltrato físico, según Karina Polanco, psicóloga clínica.

"Lo peor de las relaciones tóxicas es que en muchas ocasiones la persona que está inmersa en esa relación no es consiente que está sufriendo abusos por parte de su pareja", explica.

La experta detalla que este tipo de relaciones pueden afectar la vida cotidiana de la persona, quien deja de realizar ciertas actividades, como salir con amistades y reunirse con su familia. Pero también tienen un impacto negativo en el rendimiento laboral y el estado de ánimo.

¿Por qué es tan difícil dejarlas?

"En muchas ocasiones se piensa que dicha acción violenta es porque me quiere, o fue una reacción al encontrarse enojado, pero él no es así, y se cae en un círculo vicioso: te maltrato, discúlpame, no lo volveré hacer, pero vuelve a repetirse", detalla Polanco.

Agrega que en ocasiones se confunde el amor con la codependencia y el miedo de quedarse solo, o simplemente la persona piensa que con el tiempo los problemas desaparecerán.

¿Cómo salir de eso?

A las personas que están en este tipo de relación, Polanco recomienda responder ciertas preguntas, por ejemplo, ¿Realmente merezco estar en este tipo de relación, merezco este trato, quiero vivir así toda mi vida, mi vida sería mejor sin esta relación, cómo puedo retomar las riendas de mi vida? Además, sugiere aprovechar el tiempo para conocerse a sí mismo, hacer o descubrir cosas que se hacían antes de estar en esta relación, buscar amistades nuevas o anteriores a esa relación que por miedo a lo que esa persona va a pensar se habían dejado de frecuentar, pero sobre todo decir no al miedo y estar consciente que mereces algo mejor.