¡Cómo pasa el tiempo! ¡Estos exMenudo ya tienen 50 años de edad! (Otros están cerquita)

Han pasado 41 años desde que el fenómeno Menudo apareció en el mundo. En un principio, la primera alineación fue más conocida en su natal Puerto Rico. Con el tiempo, ya en los 80's, la historia cambió. En los 90's el éxito de la fórmula descendió por diversas razones, entre estas escándalos de drogas y sexuales. Su nombre cambió a MDO.

Elvis Crespo y Elmer Figueroa, Chayanne, asistieron en su momento a los casting para formar parte del grupo. En el caso de Chayanne, no fue aceptado por ser muy pequeño de estatura y de edad.

La primera generación de Menudo estuvo conformada por Nefty y Fernando Sallaberry (en 1995 le diagnosticaron una enfermedad neuromuscular que lo mantiene postrado a una silla); y los hermanos Meléndez: Óscar, Carlos y Ricky (el más famoso de los tres). Todos estos integrantes ya superan los 50 años de edad, Ricky fue el último en cumplirlos.

Pero, la segunda y tercera generación fue la etapa más culminante de la banda, en la que surgieron grandes rostros que hicieron enloquecer a miles de jovencitas alrededor del mundo.

Acá te contamos quienes de éstos ya tiene los 50 o están cerca de cumplirlos. Algunos ya tienen hasta nietos.

René Farrait (1979-1984)

No fue en vano que sus raíces francesas encantaran a miles. René Farrait Nieves llegó a los 50 años el 2 de noviembre de 2017 y fue el primero en sustituir a uno de los miembros fundadores: Nefty Sallaverry.

Canciones tan emblemáticas como "Quiero ser", "No se puede parar la música" o "Súbete a mi moto" (de la cual, él dio ideas para componer) llevan su inconfundible voz.

Su salida del quinteto fue una de las más inolvidables y de las más tristes para sus seguidoras. Lastimosamente, su faceta como solista no fue tan exitosa como la grupal. En esa época fue arrestado por posesión de drogas. Luego de ese episodio que marcó su carrera se incorporó a Proyecto M junto a Xavier y Johnny. Años más tarde, en el 98 formó parte del llamado Reencuentro.

René está vivo de milagro. Hace unos años, en 2001, fue intervenido de emergencia por divertículos (pequeñas bolsas que se abultan en el colon o en el intestino grueso y que, de no ser tratadas a tiempo pueden provocar la muerte). Actualmente es entrenador personal y del proyecto Bailando con Menudo.

Está casado, tiene tres hijas (a una la conoció hace unos años en Costa Rica, resultado de un romance con una fanática tica en sus tiempos de Menudo). Ella lo convirtió en abuelo.

Ricky Meléndez (1977-1984)

Ricardo Omar Meléndez cumplió los 50 años el 22 de noviembre del año pasado. Con solo 9 años formó parte de los primeros integrantes de la banda junto a sus dos hermanos mayores. Ricky no fue el cantante principal pero siempre fue uno de los más queridos por su buen humor, de hecho una de las canciones más famosas que interpretó dentro de la banda fue "Y yo no bailo" en la que puso toda su energía. En 1984, siguiendo las reglas de la banda, fue sustituido por su tocayo, el más famoso de todos los Menudos: Ricky Martin.

Al salir de Menudo, Ricky decidió no dedicarse más a la música (aunque hizo un paréntesis para reunirse a sus excompañeros en el "Reencuentro"). Ricky se graduó de la universidad como Abogado en Derecho Mercantil. Tiene dos hijos y está casado.

Johnny Lozada (1979-1984)

Johnny Lozada Correa, cumplió los 50 años el 21 de diciembre pasado. Entró al grupo a los 12 años, sustituyendo a uno de los hermanos de Ricky, Carlos. Durante su permanencia fue uno de los más aclamados por su simpatía. Hace poco confesó a Univisión que hubo una mamá de familia, que le ofreció a su hija "nuevecita".

De las canciones que interpretó están "Mi banda toca rock", "Dulces besos" y "Lady". A los 16 años tuvo que despedirse de la agrupación y fue sustituido por Robi Rosa. Siguió su carrera en solitario y grabó dúos con la cantante mexicana Tatiana. En el 87, se unió a René y a Xavier en Proyecto M. También se dedicó a la actuación en telenovelas y, en la actualidad es uno de los presentadores de televisión del programa Despierta América de Univisión.

Johnny vive en Miami con su esposa y sus cuatro hijos. Por cierto: ya es abuelo.

Charlie Massó (1982-1986)

Carlos Javier Rivera Massó cumplirá 49 años el próximo 13 de junio. Al grupo entró en sustitución de René, así que tuvo reto bastante grande pero con su carisma consiguió convertirse en uno de los favoritos con rapidez.

Charlie estudió música desde muy temprana edad, toca saxofón, armónica y guitarra. Entre las canciones que grabó en el grupo están "Todo va bien", "Indianapolis" y "La Chispa de la vida".

A su salida se dedicó a la actuación en telenovelas, una de las más destacadas fue Gata Salvaje. También, no dejó la música en el olvido, fue parte de un grupo llamado Kaos y accedió a formar parte del famoso Reencuentro.

También estuvo envuelto en problemas legales por maltrato físico e incumplimiento de manutención de sus hijos. Eso ya quedó en el pasado. Ahora, ha regresado a probar suerte en la música.

Robi Draco Rosa (1984-1987)

Robert Edward Rosa Suárez está cerca de cumplir los 50, el 27 de junio de este 2018 cumplirá 49 años. Draco entró en lugar de Johnny en 1984 y se convirtió en la voz principal del grupo no solo por su dominio del inglés (nació en Nueva York) sino por su calidad vocal en canciones como "Hold Me". Dejó la banda porque no se le permitió grabar canciones escritas por él.

Draco es uno de los mejores amigos de Ricky Martin; además ha tenido una exitosa carrera musical, la cual tuvo que ponerle freno en 2011 cuando le fue diagnosticado cáncer cerca del hígado. Robi ha ganado varios premios Grammy y Grammy Latinos. Es productor, compositor, poeta y empresario (tiene su propia marca de ron, ropa y café). Está casado, tiene dos hijos y también puede llamarse sobreviviente de cáncer.

Miguel Cancel (1981-1983)

Miguel Ángel Cancel Vásquez llegará a los 50 años, un día después de Robi: el 28 de junio. Miguel ingresó a Menudo a los 12 años de edad (en lugar de Óscar Meléndez) y fue una de las voces clave en la mejor época del quinteto. Grandes éxitos como "Volar", "Es por amor", "Rock en la TV" o "Cuando pasará" llevan su voz.

A su salida, casi tres años después, el quinteto perdió una importante cantidad de fanáticas pues eran fieles al pequeño "Migue". Fue sustituido por Roy Rosello. Miguel hizo una breve pausa en la vida musical y después fue integrante clave del Reencuentro "tentado" por Ray para volver a los escenarios.

Posteriormente ingresó a la universidad graduándose de Sicología y de Música. En 2002, decidió ingresar a los SWAT en Miami, pero dos años después sufrió un terrible accidente cuando regresaban de una competencia policial. En ese accidente, Miguel sufrió graves heridas a tal grado que tuvieron que reconstruirle la mano izquierda, perdió dos dedos.

Actualmente, también se dedica a la música como solista. Se casó en 1999, está divorciado y tiene tres hijos.

Xavier Serbiá (1980-1983)

El llamado "rubio de oro" de Menudo, Francisco Xavier Serbiá Queipo, cumplirá sus 50 años este 24 de julio. Su llegada al grupo fue por casualidad, gracias a su hermana mayor que asistió al programa de televisión La gente joven de Menudo, estando ahí Xavier participó en un concurso y llamó la atención del productor del grupo. Entró a los 12 años en lugar de Fernando Sallavery.

Luego de casi tres años de estar en Menudo, con 15 años de edad, Xavier abandonó el grupo por su cambio de voz y desarrollo físico, fue sustituido por Ray Reyes. "Fórmula" es una de las canciones que llevan su voz. Sin saber qué hacer fuera del grupo, probó suerte como salsero, donde no brilló como él esperaba. También formó parte de Proyecto M junto a Johnny y René.

Ya decidido que la música no sería parte de su futuro, terminó sus estudios especializándose en Finanzas, en parte por los problemas financieros que tuvo gracias a los contadores que llevaban su fortuna. En la actualidad, puedes verlo a diario en CNN en Español en el programa CNN Dinero.

Está casado y no tiene hijos. La música, para Xavier, quedó en el olvido.

Ray Reyes (1983-1985)

Ray Reyes León, aún no cumple los 50 pero, el 13 de marzo llegará a los 48. Ray entró reemplazando a Xavier, convirtiéndose con el tiempo en uno de los más asediados por sus ojos verdes. Entre las canciones, a las que puso voz están "Chicle de amor", "Si tu no estás" o "Piel de Manzana". Su precoz cambio de voz y su rápido cambio físico lo obligaron a abandonar la banda cuando estaba en plena popularidad.

Al salir, intentó seguir con su carrera musical pero fue en vano. En 1988, volvió a reemplazar a Xavier, en Proyecto M. A partir de 1993, cuando el trío llegó a su final se convirtió en actor, locutor y productor de televisión. En 1998, fue el impulsor de el famoso "Reencuentro".