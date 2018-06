Cómo prepararte para una gira mundial, según Imagine Dragons

Si te encuentras con el vocalista de Imagine Dragons, Dan Reynolds, y sientes que te ignora, no lo está haciendo. Solo intenta cuidar su voz para sus actuaciones en directo. “Llevaré una señal que diga ‘silencio vocal’ y una carita como con el ceño fruncido, y me la pondré cualquier día que tenga libre”, dijo el roquero de 30 años, cuya banda comenzó el segundo tramo de su gira mundial “Evolve”.

“Hacer espectáculos de dos horas tantos días de la semana es sencillamente intenso”, agregó.

El cuarteto ganador del Grammy es conocido por sus poderosas actuaciones en directo, en las que Reynolds recorre todo el escenario derrochando toda su energía mientras interpreta éxitos como “Radioactive” y “Believer.”

“Es como ser un deportista profesional, excepto que por tu voz. Uno tiene que tomárselo con esa seriedad a este nivel. No sé cómo los artistas pueden mantenerse en el ruedo llevando un estilo de vida poco saludable; de hecho, no pueden. Esas son las bandas que creo que se separan, cancelan muchas fechas o suenan muy mal en directo. Yo no quiero ninguna de esas opciones”, dijo.

Cree que su banda ha cancelado un solo espectáculo en toda su carrera, y ha tenido “miles y miles de shows”.

Reynolds explicó qué hace para mantenerse en forma y saludable durante sus giras, y habló de cómo la vida de gira ha cambiado desde que Imagine Dragons comenzó a dar conciertos.

No es comida, es combustible

Reynolds puede darse el lujo de tener un chef en sus giras, pero sería una pérdida de dinero: su dieta es superbásica y no cambia.

“Soy un animal de costumbre. Cuando estoy viajando, me vuelvo realmente aburrido. La comida es solo para alimentarme, no para que la disfrute“, dijo. “Cuando estoy viajando se convierte en ‘¿cuál es la fuente de energía más limpia para mí?’ Realmente como lo mismo todos los días”.

Desayuna avena y huevos, mientras que para el almuerzo y la cena come pollo, pescado o cordero con arroz integral, verduras o batatas. No consume nada de azúcar, pan ni lácteos. Dice que come cada 90 minutos.

A ejercitar los demonios

En cuanto a un entrenador personal, eso es algo que Reynolds sí necesita consigo.

Parte de la razón es que padece espondilitis anquilosante, una forma de artritis que causa inflamación de las articulaciones espinales y eso puede producir dolor crónico severo.

“Una de las mejores maneras de impedirlo sin tomar inmunosupresores es hacer que la sangre realmente fluya por todo el cuerpo y las articulaciones, todos los días. En pocas palabras, hay que estar muy activo”, explicó.

“Un espectáculo de dos horas cada noche no basta para mantener la inflamación a raya. Lo que de verdad lo hace es hacer mucho levantamiento de pesas, mucho levantamiento olímpico, así que me enfoco en eso con mi entrenador”, dijo.

También dijo que se ejercita a diario por su salud mental: “Me mantiene contento”.

Ni una gota de agua

Cuando Beyoncé deslumbró a Coachella este año, algunos notaron que cantó casi dos horas sin tomar un vaso de agua. Reynolds dijo que quizá lo haya hecho a propósito.

“Aunque puede que parezca que no pudo encontrar el momento para hacerlo, pudo muy bien haber sido una decisión consciente como cantante”, dijo. “Por ejemplo, si estás tomando mucha agua, tu diafragma hace que te sea más difícil cantar. Eso de que necesitas tomar agua cuando cantas para sonar mejor es puro cuento”. Sin embargo, Reynolds dijo que sí toma mucha agua. Un galón al día.

De un subaru a un autobús de lujo

Cuando Imagine Dragons comenzó a salir al ruedo, ni siquiera tenía un autobús de giras, viajaban en su propio auto. Por eso ahora el grupo no ve mal consentirse con un autobús de lujo.

“Cuando empezamos, era en nuestro propio auto, un Subaru, y entonces subimos de categoría, compramos un vehículo de enlace aeroportuario, construimos una camita en el fondo y nos turnábamos para dormir en ella”, recordó. “Y de ahí pasamos a una ‘sprinter van’, y entonces de ahí a un autobús de verdad, solo que realmente accidentado con lo mínimo necesario, un par de literas y listo”. “Ahora tratamos de conseguir el mejor autobús de gira porque esa es nuestra casa”.