Cómo un joven que huyó de El Salvador llegó a triunfar como modelo en España (FOTOS)

Vivió sus primeros años en el corazón de San Salvador, en la calle Gerardo Barrios. Luego, a los dos años de edad, su familia lo llevó a vivir al municipio de Cuscatancingo, la ciudad en la que creció. "Ahí anidan todos mis recuerdos de infancia", recuerda ahora Guillermo Miranda, un salvadoreño que trabaja como modelo en Barcelona, España.

Más tarde, hasta que llegó el tiempo en que se fue de El Salvador por su seguridad, se trasladó a vivir a Lourdes, en el municipio de Colón.

"Yo no tenía planes de dejar mi país, soñaba con ejercer mi profesión y me preparé en la universidad para poder hacerlo. Pero debido a unos desafortunados acontecimientos vi ese plan de esfumarse enfrente de mí y me tocó huir", contó el joven que actualmente tiene 25 años de edad y egresó de la licenciatura en comunicaciones de la Universidad Dr. José Matías Delgado.

Miranda asegura que desde 2012 fue víctima de persecución y acoso, por lo que no tuvo otra alternativa que salir del país cuando "los atentados contra mi vida" se hicieron más graves.

Eso lo llevó a cruzar el océano Atlántico en busca de un bien básico: seguridad. "En Barcelona me convertí en una persona refugiada y protegida por el gobierno español", cuenta.

Estando en esa ciudad de España se le presentó la oportunidad de entrar en el mundo de la moda. Miranda afirma que con solo dos semanas de estar en Europa alguien se le acercó en el supermercado con una propuesta inusual. Le preguntó por su país, se presentó como fotógrafo y luego coordinaron una primera sesión de imágenes.

"Un hombre se me acercó y me habló con un acento raro, no propio de alguien que habla español. No sabía dónde quedaba El Salvador, él pensaba que era parte de Brasil. Luego coordinamos el primer 'shooting', que fue en la terraza de un hotel ubicado en una de las calles más concurridad de Barcelona, la Vía Layetana", relata Miranda.

Algunos meses después de ese acercamiento, Miranda es ya un modelo con una carrera establecida.

Foto cortesía Guillermo Miranda.

