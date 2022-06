Con cerveza, pescado y papas fritas, así celebró Johnny Depp su victoria en el juicio contra Amber Heard [+FOTOS]

Como no era necesario que Johnny Depp y Amber Heard estuvieran presentes a la hora que el jurado diera el veredicto, Depp aprovechó para trasladarse a Londres para realizar la gira de conciertos que había pospuesto con su amigo el guitarrista, Jeff Beck.

Muy a su estilo relajado, el actor disfrutó de una velada en The Bridge Tavern, un pub de Newcastle con Jeff y también su amigo personal, Sam Fender con cervezas y el tradicional “fish and chips” (pescado con papas a la francesa), para intentar dejar atrás el trago amargo con el que tuvo lidiar por semanas.

Foto: Angie Jenkinson

“Johnny entró primero, y estaba con amigos, pero estaba tranquilo, no quería que nadie lo reconociera. Le dimos un espacio privado y fue la persona más amable que he visto. Mi asistente está embarazada y él le dijo lo hermoso que era ser padre. Era muy humilde y amable. Fue increíble, me dio un abrazo y le dije que lo quería mucho apenas lo vi”, expresó la propietaria del restaurante.

Mientras que Naomi Holliday, mesera que lo atendió le expresó al Daily Mail que: “Estaba en mi turno y era un día normal hasta que él entró. Caminó a la puerta principal y se sentó en la mesa y pidió comida y cerveza. Era realmente dulce y nos dijo que nunca había estado en Newcastle. Pidió pescado y papas fritas con la cerveza de la zona”.

Foto: Angie Jenkinson