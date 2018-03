Con el título de ser Bella

Lee también

Para los admiradores de Disney y especialmente para los de Emma Watson han bastado unos cuantos trailers de “La Bella y la Bestia” para tener claro que la actriz de origen francés no le teme a ningún papel en el cine.En su entrevista con Elle confesó que este rol supuso una especie de escape. Después de las grabaciones, la intérprete se alejó un año de las cámaras para involucrarse en causas sociales.“Sentí que tenía que tomarme un tiempo para mí, solamente pensaba que podía tomarme ese año para hacer las cosas que me gustan y me ayudan a ser diferente”, dijo.