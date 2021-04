Con estas 5 películas celebramos los 63 años de Michelle Pfeiffer [+VIDEOS]

Nominada al Óscar en tres ocasiones, la californiana Michelle Pfeiffer fue una de las actrices más consentidas en la década de los 80's y 90's; además de ser considerada una de las más versátiles y hermosas de la gran pantalla, no en vano llegó a Hollywood tras pasar por varios concursos de belleza, hoy en día es una de las más respetadas.

Luego de una necesaria pausa en su carrera, la actriz que regresó hace cinco años a los estudios, ahora regresa como protagonista de "French Exit" (con la que consiguió una nominación al Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia o Musical). Además, tiene dos proyectos pendientes "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" y "Turn of Mind".

"French Exit" es una comedia negra con cuyo personaje Michelle ha empatizado hasta el punto de haber podido liberarse de sus propios demonios a sus 63 años, edad que cumple justamente este día y por eso, lo celebramos con 5 de sus mejores papeles (aunque estamos consientes que esta lista se queda corta para toda la versatilidad que esta actriz ha llevado a la gran pantalla).

Scarface

Una película de1983, dirigida por Brian De Palma y que contaba entre sus papeles principales no solo con Michelle, sino con Al Pacino, es considerado uno de los mejores trabajos de la actriz.

Batman Returns

En 1992 Michelle se convirtió en la considerada mejor Catwoman del cine y no fue en vano. En ella trabajó junto a Michael Keaton y Dany DeVito. De hecho, este papel le significó convertirse en una de las actrices mejor pagadas de Hollywood de ese momento.

The Age of Innocence

Con "La Edad de la Inocencia", una adaptación cinematográfica de 1993 de la novela homónima de 1920 escrita por Edith Wharton, Michelle trabajó bajo la dirección de Martin Scorsese, en un trío amoroso junto a Daniel Day-Lewis y Winona Ryder. Convertirse en la Condesa Ellen Olenska fue un gran papel par Pfeiffer, aunque no tuvo la repercusión que se esperaba.

Dangerous Minds

Esta película de 1995, a muchos les marcó su adolescencia. Su poderosa banda sonora, especialmente Coolio cantando el "Gangsta's Paradise" enchina la piel; y el papel de Michelle dando vida a LouAnne Johnson, una novata y entregada profesora de un grupo de estudiantes de escasos recursos, problemáticos y conflictivos son lo máximo.

I am Sam

Película de 2001 que narra la historia de un hombre adulto con discapacidad mental, Sam Dawson (Sean Penn) que queda a cargo de su pequeña hija, Lucy (Dakota Fanning). Michelle da vida a una prestigiosa y fría abogada, Rita Harrison, que toma su caso luego de tanta presión por parte de sus colegas y de Sam.