¡Con este clima! e Irene Castillo posó de lo más “hot” (+Fotos)

¡A ver, a ver! Irene Castillo es una de las conductoras salvadoreñas con más seguidores en las redes sociales y difícilmente pasa desapercibida.

El fin de semana compartió en sus redes sociales una fotografía donde posa en las afamadas Cascadas de Don Juan ubicadas en Ahuachapán. Parece que las lluvias no han sido excusa para la pareja de Pepe Barahona ya que visitó uno de los destinos que desde hace mucho quería conocer.

Con el hastag de “El Salvador impresionante” la rubia escribió a sus seguidores: “Pasé un par de minutos pensando si me metía o no al agua... jajaja después ni me quería salir. Moría por conocer este bello lugar”, confesó. Más de 23,000 personas reaccionaron a las fotografías donde da cátedra de modelaje.