Con este nuevo look Alejandro Fernández sorprendió a sus fans

Alejandro Fernández, El “Potrillo”, reapareció para presumir nuevamente sus canas, pero esta vez optó por modernizar aún más su imagen dejando crecer más su cabello, y dejándolo completamente libre de tintes.

Fernández hace algún tiempo cambió radicalmente su imagen, pero fue hace unos días cuando sorprendió a sus fanáticos mostrando su nuevo look, que dividió las opiniones en las redes sociales.

La fotografía que compartió el cantante iba acompañada del texto “Pronto sorpresas nuevas #talvez”. Pero esto no fue lo que conmocionó a sus fans sino el nuevo corte de cabello del que aseguraron lo hace ver mucho mayor.

“No me gusta ese look“, “La verdad no se ve bien parece una viejita“, “Creo debería ser un look adecuado a su edad“, “No aquí no se ve guapo“, “Ay Potri ese look no me late“, “Noooo a mí tampoco me gusta se ve viejito“, “De acuerdo no me gusta…. Píntalo por fa“, fueron algunos de los comentarios que recibió el cantante ante el disgusto de sus seguidoras.

Al convertirse en abuelo por primera vez, Fernández no solo decidió cambiar su look sino también se ha mostrado más atltético ya que según el cantante es muy importante para él llegar a los 50 años disfrutando de salud y sintiéndose bien consigo mismo.