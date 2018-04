“Con fuerza”, la última canción de Rafa Guillén [+Video]

Rafa Guillén intenta conquistar a los amantes del pop latino con "Con fuerza". Foto cortesía

El cantante salvadoreño de pop latino Rafa Guillén acaba de lanzar “Con fuerza”, una melodía que ha conseguido más de 20 mil reproducciones en Spotify y marca el interés del artista por hacer su música más profesional, explorando nuevos sonidos y comenzando a trabajar con grandes profesionales de la industria musical en Estados Unidos.

“Considero que la música al igual que otra carrera debe trabajarse profesionalmente y eso implica invertir en buenas grabaciones y en la promoción de las mismas. Crear un equipo de trabajo sólido, personas expertas en cada área que inciden directamente en la producción y promoción de una canción”, expresó el artista.

Guillén también comentó que en febrero de este año tuvo la oportunidad de trabajar con el ingeniero de sonido Jaime Velez, ganador de Grammy con la canción de The Chainsmokers' “Don't Let Me Down”, quien potenció enormemente su producción en un equipo de grabación valorado en millones de dólares. “Ahora entiendo por qué los grandes artistas de la industria musical son lo que son a la hora de lanzar un material, y es por el nivel de perfección a la hora de grabar su música”, señaló el cantante.

La canción ya cuenta con video oficial, en el que la exconductora del programa de televisión “Domingo para To2” y ahora influencer Caro Sandoval derrocha sensualidad y generó rumores sobre una relación amorosa entre los artistas, que luego Guillén tuvo que desmentir. “El hecho de haber incorporado a Carito Sandoval le da un empuje exponencial en El Salvador siendo ella muy querida por sus seguidores. Su participación ha sido increíble”, dijo.

“Con fuerza” fue interpretada en vivo, por primera vez, durante durante la Teletón 2018. Desde entonces el artista ha realizado una gira de medios que ya le está brindado muchos frutos y tiene la intención de viajar a Guatemala, Los Ángeles, Madrid y Barcelona para conquistar a nuevo público.