Conan O'Brien con “mensaje humano”

Entre estrellas de fútbol, quinceañeras y puestos de tacos, el humorista estadounidense Conan O'Brien prepara en México la grabación un episodio de su programa televisivo para trasmitir un “mensaje humano” del país latinoamericano, en mitad del tenso momento que vive con EUA.El episodio, bautizado con el título “Conan Without Borders: Made in Mexico” (Conan sin fronteras: Hecho en México), se emitirá el 1.º de marzo y será grabado en un estudio televisivo de la capital con un equipo y público exclusivamente mexicano.En una entrevista con Televisa, el presentador señaló que espera que su mensaje con esta iniciativa no sea “tan político”, sino que le interesa más establecer una “conexión con la gente” y transmitir “un mensaje humano”.“Lo mejor que podemos hacer es mostrar en EUA ese material donde se me ve en la Ciudad de México conociendo a gente increíble y trabajando y haciendo un buen programa”, relató O'Brien.Ese, aseguró, sería “un mensaje más duradero que si me dedicara a despotricar sobre política”.En cuanto a los ataques a México del presidente estadounidense, Donald Trump –quien ha llamado a los migrantes de ese país “criminales” y “violadores” y pretende construir un muro en la frontera común–, el presentador recordó que los resultados electorales de su país no representan “a todos” los ciudadanos.“Me parece que si la mayoría de estadounidenses pudieran venir y vieran lo que yo he visto y vivido, tendrían una opinión muy positiva de este país”, remarcó el humorista, de origen irlandés.