Conchita Wurst publica nuevo álbum

Mañana sale a la venta el nuevo álbum de Conchita Wurst, el personaje artístico creado por el cantante austríaco Thomas Neuwirth: "From Vienna with Love" es un disco de 12 baladas grabadas con la Orquesta Sinfónica de Viena.

Para su nuevo trabajo Conchita, de 29 años, versionó algunos clásicos de la historia de la música como "All by Myself" o "The Sound of Music". Tampoco falta el tema con el que ganó el Festival de Eurovisión en 2014, "Rise Like a Phoenix".

En sus últimas entrevistas Conchita se mostró muy pensativa. "A nosotros, los artista, nos carcomen nuestras propias dudas y queremos que todo el mundo nos quiera. Esa es la magia. Estamos sobre el escenario y queremos conseguirlo. ¡Ámenme! Después uno vuelve a su habitación de hotel y se encuentra totalmente solo", contó al periódico austriaco Der Standard.

Las canciones de "From Vienna with Love", que están acompañadas de los instrumentos de cuerda de la orquesta sinfónica, consiguen transmitir mucha melancolía.

Conchita tenía prevista una gira de 18 conciertos hasta diciembre.