Concierto emotivo y crítico por la paz

El artista e Hijo Meritísimo de El Salvador Álvaro Torres, antes de su interpretación en el concierto PA25, criticó la situación que vive la población salvadoreña en la actualidad. Tras comentar que estaba emocionado y contento, expresó: “Ojalá que esta noche (16 de enero) dé paso a una mañana nueva, en la que no nos vamos a agredir tanto como está ocurriendo, porque eso es lo que vemos nosotros desde fuera”.Añadió: “Me duele muchísimo ver que nuestro país, de por sí pequeñito, esté tan dividido. Eso es doloroso. Eso lo vuelve más pequeño”. Dijo que la patria se ha hecho pedazos, por lo que hay que volver a unirla.El artista explicó, además, que el verdadero título de la famosa canción “Patria querida” es “Reencuentro”.Antes de su presentación, Torres participó en una conferencia de prensa en la que también fue muy crítica la manera en que abordó diferentes temas. “La patria no es la élite política que nos gobierna. La patria somos nosotros”, dijo.Samuel Quirós, productor del concierto PA25, animó a la población a unir esfuerzos para construir la paz en El Salvador.Además, comentó que el PA25 fue organizado para hacer una contribución a la conmemoración de los Acuerdos de Paz.En el escenario del Teatro Presidente grandes artistas nacionales e internacionales enviaron un mensaje de unión al pueblo salvadoreño.Los artistas que causaron más emoción en el público fueron el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa y el salvadoreño Álvaro Torres. Este último logró que el público se pusiera de pie y lo acompañara con la letra de su emblemática canción “Reencuentro”. Al final de su participación, Torres no pudo contener las lágrimas y lloró.