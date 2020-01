Conductora de "Exponiendo infieles" sufrió "tocamientos" de su padre cuando era una infante

En un vídeo colgado en sus redes sociales y mostrando un semblante muy serio, la youtuber, conductora y actriz mexicana Lizbeth Rodríguez, reconocida por el programa "Exponiendo Infieles" de Badabun, reconoció que con tan solo cinco años sufrió, durante las noches, tocamientos por parte de su padre.

Rodríguez indicó que en aquellos momentos llegó a sentir pánico.

"A mí me daba mucho miedo abrir los ojos porque pensaba que podía ser un malhechor o un ladrón", subrayó, pero "era obvio que la persona que me estaba tocando era el hombre que vivía en la casa, porque no había manera de que entrara alguien más".

Pero se armó de valor y decidió contar la historia a su madre, quien, ipso facto, habló con su padre. Sin embargo, el progenitor aseguró que era inocente y que no había realizado esos "tocamientos" a su hija.

El problema persistió, ya que cuando la chica tuvo ocho años, y estando acostada en la cama, volvió a sentir su padre la desabrochaba el cinturón y el pantalón, aunque finalmente la víctima se despertó y no ocurrió nada.

A pesar de ello, Rodríguez, ante el temor de que no la creyeran, no dijo nada a nadie. Ni siquiera a su madre.

"Fue algo muy difícil y muy duro, ya que cuando era chiquita llegué a pensar que todo esto era mi culpa", aseguró en el vídeo.

La "influencer" mexicana quiso compartir esta historia en redes sociales con el fin de dar visibilidad a este problema.

"Aproximadamente el 90 % de las personas que yo conozco, durante su infancia o en algún punto de su vida, sufrieron algún abuso o acoso", aseguró Rodríguez.

"Como mujeres, en ocasiones, somos juzgadas y la gente dice que el acoso es nuestra culpa, que no nos atrevemos a levantar la voz y a decir lo que tenemos que decir", denunció Rodríguez.

Por ello, Lizbeth tuvo la necesidad de dar a conocer su secreto, sintiéndose "aliviada" por ello.

"Lo que les quiero compartir en este vídeo es que si están sintiendo o sufriendo algún tipo de incomodidad o abuso, levanten la voz", concluyó.

Lizbeth Rodríguez es una actriz, presentadora y youtuber mexicana, nacida en Tijuana en 1994.

Estudió la licenciatura de teatro y alcanzó la fama en las redes sociales durante su trabajo como conductora de "Exponiendo infieles" de Badabun, que ponía a prueba a parejas en las calles revisando sus teléfonos móviles a cambio de dinero.