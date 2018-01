¡Confesiones! Así es como Caro Sandoval entra en calorcito

Caro Sandoval, exmodelo de "Domingo Para To2" se ha caracterizado por ser muy reservada con su intimidad. En entrevista con Plus hizo algunas confesiones que seguro no te puedes perder.

Habló sobre su vida personal revelando que actualmente no tiene pareja y “tampoco tiene prisa”. Por el momento está empeñada en sus metas personales como emprendedora, influencer y chef pastelera. Aunque, aclaró que no cierra su corazón al amor.

Sobre su diario vivir, dijo que disfruta mucho del clima cálido y por eso las bajas temperaturas del país la han tomando por sorpresa. Haciendo mérito a su creatividad explicó qué hace para entrar en calor y cómo es su rutina para dormir, en un día normal.

Cortesía: Nelson Calderón

“Lo que hago para quedar calientita con este frío que no lo entiendo, es que me pongo una frazada súper gruesa (porque suele dormir, con un sábana muy delgada) que es como si tocaras una ovejita. Más eso, un edredón. ¡Ah! Y también duermo con sueter. Soy una exagerada, pero no siento ni calor", comentó.

Cortesía: Nelson Calderón

Sobre cómo suele descansar cuando no hace frío comentó: “prefiero dormir con short... (entre risas) o solo con camiseta y sin calcetines...odio los calcetines”. Para descansar de un día pesado prefiere el té de manzanilla relajante, al chocolate caliente.

Finalmente, agregó que por las noches después de cepillarse, se mete a la cama y pone a cargar el celular porque atiende mucho las redes sociales y así tiene carga suficiente para el siguiente día.