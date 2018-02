¡Confesiones! Así es como Majo Alger mantiene viva “la llama del amor” (+Fotos)

Hace dos años que se conocieron y están a punto de celebrar su primer aniversario de noviazgo pero la llama del amor en ellos sigue intacta. Es por ese motivo que Majo Alger compartió algunos tips de cómo ellos manejan su relación.

“Yo siempre he dicho que debe de ser como un barco de tres patas”, comenzó explicando la expresentadora de “Quiúbole” y productora quien solo tiene halagos para su novio popularmente conocido como Meo Romeo . “Para empezar una relación te tiene que gustar, admirar y amar. Si una de estas tres cosas falla la relación no va a caminar tarde o temprano se va a caer”, dijo a Plus.

“Otro de los consejos que yo le doy siempre a la gente es que el amor no es solo lo material o el físico. Sino también los detalles más allá de los materiales. En mi caso como mamá, una persona que esté ahí que se convierta en un apoyo en todos los aspectos. Sebastián tiene su papá pero Romeo es su mejor amigo. Los detallitos del día a día”, mencionó Majo, que recientemente festejó un año más de vida para su hijo Sebastián.

Finalmente, como consejo agregó que el respeto y la confianza son fundamentales. “Yo estoy en contra de que un hombre le pegue a una mujer o viceversa. Debe haber respeto hasta en la forma de hablarse, no gritar y saber escuchar, aceptar los errores. Porque si se pierde el respeto y la confianza vas a vivir en un martirio todos los días, sino existe esto, no vale la pena seguir ahí”.

Las citas románticas no hacen falta, claro y al respecto desveló: “lo que más me gusta de mi relación con él es que es sana. Que es una relación donde mantenemos un estilo de vida sano, no de parrandas, licor, cigarros, trasnochar y eso es importante porque suma a mi vida de manera positiva”.