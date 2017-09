Confesó que sufrió “bullying”

La modelo británica Cara Delevingne brindó hace unos días una entrevista a la revista The Edit de Net-a-Porter, donde reveló varios aspectos desconocidos de su pasado. Según la actriz, durante su niñez creció siendo confundida por un niño, debido a la ropa y el corte de pelo que siempre mantenía. “Los adolescentes pueden ser muy, muy crueles.

Yo no estaba en las mismas cosas que todos mis amigos populares. Mi cuerpo desarrolló muy tarde, no tenía pechos y me comenzó el período hasta muy tarde”, comentó la modelo indignada de su pasado.

Además, señaló que varios de sus amigos le hacían “bullying” y le decían que tenía un pecho plano. “Siempre quise que la gente me amara, así que nunca me enojé con ellos”, confesó. Esta no es la primera vez que la británica habla de sus problemas.

El año pasado reveló que estaba luchando contra la depresión y durante una entrevista dijo que varias veces había tenido pensamientos suicidas. “Me iba al bosque y me fumaba un paquete de cigarrillos. Luego me daba un fuerte cabezazo contra un árbol porque quería quedar inconsciente”, recalcó.