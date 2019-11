¡Confirmado! Kiss vendrá a El Salvador

La banda de rock, Kiss vendrá a El Salvador, según informó la empresa Two Shows en la antesala del 90´s Pop Tour, concierto que se realiza en estos momentos en el anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).

Kiss es un cuarteto de Hard rock, formado en 1973 en Nueva York con el bajista Gene Simmons, el guitarrista Paul Stanley, el batería Peter Criss y el guitarrista Ace Frehley.

Los roqueros se encuentran en la gira denominada End of the Road-World Tour, la cual inició este año y se convertiría en la gira de despedida de la banda estadounidense. La duración de toda la gira a nivel mundial se espera que llegue hasta 2021.

Hasta el momento, dentro del calendario de la banda para 2020 no aparece ningún evento para Centroamérica, pero si para Estados Unidos, Chile y Argentina. Two Shows detalló que aún no se tiene fecha ni lugar para El Salvador. Extraoficialmente se rumoró que en Centroamérica serían incluidos El Salvador y Costa Rica.

En este 2019, Kiss tiene conciertos programados en Australia, Nueva Zelanda y Japón. De hecho, su concierto más próximo se realizará el sábado 16 de noviembre en el RAC Arena (Formerly Perth Arena), en Perth, Australia.

Su salto a la fama se dio no solamente por su indiscutible presencia escénica, sino también por sus peculiares vestuarios, maquillajes y producidas canciones. Son considerados un referente del llamado Glam metal.