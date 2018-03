Confirman película del villano Venom

Lee también

El estudio Sony, a través de su productora Columbia Pictures, confirmó que lanzará una película sobre Venom, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.Se trata de un proyecto que lleva gestándose, al menos, desde 2013, cuando surgieron las primeras informaciones acerca de una película dedicada por completo a la figura de Venom.Aunque todavía no tiene un director ni un reparto asignado, la cinta sobre Venom cuenta ya con un guión firmado por Jeff Pinkner y Scott Rosenberg.Pinkner fue uno de los guionistas de "The Amazing Spider-Man 2", el último largometraje, hasta la fecha, sobre el hombre-araña, que fue protagonizado por Andrew Garfield y Emma Stone.En los cómics de Spider-Man, Venom es un organismo parásito que proviene del espacio exterior y que requiere de un ser humano para sobrevivir.Como contraprestación, Venom otorga poderes extraordinarios al cuerpo que le acoja.Según la información de The Hollywood Reporter, Sony confía en poder desarrollar una saga de películas basadas en Venom.