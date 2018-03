Conoce a Adriana González, la nueva chica de “El Noticiero” de Canal 6

When you love what you do ❤ Una foto publicada por Adriana González (@adrigonzalezesc) el 22 de Oct de 2016 a la(s) 8:39 PDT

-Sunday #EN6 ❤ #News #Journalism Una foto publicada por Adriana González (@adrigonzalezesc) el 5 de Feb de 2017 a la(s) 7:02 PST

UH-60 U.S.ARMY BLACKHAWK...requesting permission to land.... Una foto publicada por Adriana González (@adrigonzalezesc) el 29 de Ene de 2017 a la(s) 6:46 PST

Mi peinado de hoy, auspiciado por @sarafridamendez Salón ❤ Una foto publicada por Adriana González (@adrigonzalezesc) el 13 de Oct de 2016 a la(s) 10:52 PDT

Her-mo-su-raaaaaaaaaaa Una foto publicada por Adriana González (@adrigonzalezesc) el 4 de Feb de 2017 a la(s) 12:13 PST

Lee también

Adriana González es la nueva presentadora de "El Noticiero" de Canal 6. Ella dirigirá el informativo los días sábados y domingos en su edición de las 7 de la noche (espacio que antes era de Ana Yancy Clavel).Tiene 25 años de edad y estudia la carrera de Periodismo en la Universidad de El Salvador. Ser presentadora en un inicio no estaba entre sus planes porque lo suyo es el trabajo de campo. “A mi lo que me gusta es la calle y no de oficina”, dijo recientemente en una entrevista con Plus .“Soy la más nueva. Entré en 'El noticiero' en junio (de 2016). Realizó trabajo de campo y lo que más he disfrutado es que siento que tengo oportunidades de crecer todos lo días. Lo que más me gusta es leer la poesía latinoamericana porque siento que también leer ayuda en esta carrera a tener perspectiva”, explicó en ese momento.Dicen que los salvadoreños no le hacen el feo al trabajo, son de asumir retos y Adriana es una prueba de ello. Dentro de esa jovencita de aspecto tierno, se esconde una mujer conocedora de la realidad del país y con sentido crítico. “Me gusta este trabajo porque un día estás platicando con gente y el otro con el presidente, otro día con una persona que no tiene para las medicinas y se está quejando del sistema de salud”, agregó.Por otra parte, un dato curioso sobre la comunicadora es que adora las tortugas.