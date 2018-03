Conoce a Paige Watkins, la nueva “novia” de DiCaprio (+FOTOS)

doing some light gardening on this fine afternoon A photo posted by PAIGE WATKINS (@paige_watkins) on Oct 24, 2015 at 9:51am PDT

Parece que Leonardo DiCaprio nunca sentará cabeza. Tenía una relación con Nina Agdal, pero ya terminaron. Ahora se rumora que todo fue a causa de otra modelo: Paige Watkins.Según Page Six, un testigo los captó en un club en Los Ángeles divirtiéndose, mientras Nina estaba fuera de la ciudad.Ella estaba sentada en sus piernas del actor, según fuentes. “Aparentemente se estaban besando”, agregaron.Pero los representantes del ganador del Oscar, declaron que él no tiene ninguna relación en la actualidad debido a su reciente ruptura con Nina. Pero el actor no ha dicho nada al respecto.Watkins tiene 22 años y creció en Florida.Pero luego se mudó a Los Ángeles para perseguir su sueño en el mundo del modelaje.Estudió Relaciones Públicas y Periodismo.Según dijo, ella está obsesionada con las modelos de los noventa. “Ellas siempre son naturales, saludables y con grandes personalidades”, dijo.