Conoce a la doble brasileña de "La Usurpadora" (+Fotos)

Lee también

En 1998 la actriz venezolana Gabriela Spanic inmortalizó el personaje de Paola Bracho en “La Usurpadora” y a 19 años de su estreno sigue teniendo miles de fans alrededor del mundo, entre ellos una niña en Brasil.La pequeña se llama Raissa Queiroz y está fascinada con la personalidad de la villana, tanto que ha cortado su cabello y pinta sus labios de la misma forma que el ícono de la televisión. Además, en sus redes sociales como Facebook sus admiradores pueden ver las publicaciones de sus caracterizaciones.Por su similitud ya la llaman la mini Paola Bracho y ha decidido imitarla en gestos, actitudes y también forma de vestir. “Ella es muy hermosa y yo amo a Gabriela Spanic. Paola de ‘La Usurpadora’, es su mejor personaje además su belleza, soberbia, altivez, inteligencia y perspicacia me encantan. Lo único que no me gusta es su maldad”, reveló Raissa de 12 años.