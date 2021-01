¿Conoces a la doble de Gal Gadot, actriz que da vida a la Mujer Maravilla?

Sies años lleva Caitlin Burles siendo la doble de la guapísima Gal Gadot, la actriz que da vida a la Mujer Maravilla, y aunque todos dicen que Gadot es una mujer sin igual, Burles ha llegado a conquistar a varios.

La talentosa Caitlin acumula un más de 69 mil seguidores en Instagram y deleita a sus seguidores con su sonrisa y bella figura.

El promedio de "Me gusta" de sus publicaciones diarias no llega ni a la mitad de los que recibió en la secuencia de fotografías donde lució el traje de Wonder Woman. El rojo, el azul y los dorados sin duda convinan excelente con su piel.

Caitlin ha hecho de doble de Gal Gadot en Criminal (2016), Wonder Woman (2017), Liga de la Justicia (2017) y Wonder Woman (2020).