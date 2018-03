Conozca el #FreeMelania, la nueva tendencia en redes sociales

¿Es Libre la Primera Dama del llamado país "líder del mundo libre"?https://t.co/pDwwFDjQM2 #freeMelania — Elvira Muliterno (@EMuliterno) 24 de enero de 2017

#FreeMelania

Que triste debe ser aguantara alguien que odias todos los días solo por dinero. pic.twitter.com/ujM8YncHkf — Nínfula (@Deni_squezze) 24 de enero de 2017

Se filtra el contenido de la caja que Melania regaló a Michelle #Inauguration pic.twitter.com/cyboGLjzaH — Christian Rodríguez (@ChristianRoguez) 23 de enero de 2017

Melania Trump look like she belong on the cover of Take Care pic.twitter.com/nfsU7aHhS6 — Trashye (@TrashyeWest) 23 de enero de 2017

Lee también

“¿Qué es lo que vio en Donald Trump?”, le preguntó la reportera de la cadena informativa NBC News a Melania Trump, nueva Primera Dama de Estados Unidos, a lo que la exmodelo eslovaca respondió: “Su mente, su mente increíble. Es muy inteligente, muy encantador, con una gran energía. Tenemos una gran relación. Cada uno somos nosotros mismos. Él no me quiere cambiar a mí y yo no lo quiero cambiar a él”.Esta frase ha dado vueltas en las redes sociales y ha dado lugar al hashtag #FreeMelania, como una apuesta para “liberar” a una mujer que no tiene una idea clara de quién es realmente su esposo. La tendencia ha sido iniciada en la red social Twitter y ha cobrado fuerza en las demás redes de la web.Las publicaciones con #FreeMelania han referencia a los videos, fotos y gifs que se han publicado donde se ve cierta frialdad y hasta despotismo de parte de Trump hacia su esposa. Casos específicos como el día de la investidura del nuevo presidente de EUA, donde Trump no tuvo los destellos de cortesía y caballerosidad con su esposa que sí tuvo Barack Obama, además de retomar el regalo que Melania le dio a Michelle Obama (editado con un pastel que reza: “Help Me, Please!”) han sido algunas de las formas en que el #FreeMelania se ha viralizado en las redes.Estos son algunas de las publicaciones que más virales se han hecho bajo el hashtag #FreeMelania.