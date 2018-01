Consumir yogur, uno de los propósitos para 2018

Lee también

Incluya en su lista de propósitos para 2018 una alimentación sana y nutritiva, objetivos que puede lograr con aquellos alimentos beneficiosos que están compuestos por ingredientes de calidad. En ese aspecto, Yogurt YES es una bebida que responde a las necesidades físicas y mentales que el cuerpo exige. Por lo que consumirlo constantemente garantiza bienestar. “Yogurt YES es creado con leche semidescremada de la más alta calidad, una leche tipo A, la cual cumple con todos los estándares para aportar múltiples beneficios. Es elaborado con ingredientes naturales, como frutas. Además, es un alimento libre de gluten y almidones, importante para no generar sobrepeso”, expresó Mónica de Carranza, Plan Manager de Yogurt YES.Una forma de comenzar a cuidar una dieta balanceada es preparando un buen desayuno, uno que integre alimentos nutricionales que ayuden a aumentar la concentración y memoria, el rendimiento físico, y que permitan controlar el peso. Yogurt YES es portador de muchos. “Es importante desayunar todos los días e incluir Yogurt YES a nuestra dieta, ya que este ayuda a que todos los alimentos que vayamos a consumir durante el día sean digeridos de la mejor manera. Yogurt YES ayuda a la buena digestión”, expresó De Carranza.Yogurt YES es un alimento fundamental para cada etapa de la vida. Una bebida que aporta fibras, vitaminas, minerales y probióticos que garantizan bienestar. “Lo mejor de Yogurt YES es que está disponible para todas las edades: niños, jóvenes, adultos y de la tercera edad. Nuestros clientes pueden degustarlo en diferentes sabores y presentaciones, como fresa, cherry, manzana canela, vainilla e incluso natural”, mencionó Mónica de Carranza, Plan Manager de Yogurt YES.Realizar ejercicio físico constantemente, beber suficiente agua, dormir lo necesario, incluir lácteos, cereales y frutas en el desayuno son parte de ese propósito nutricional para 2018, sin olvidarse de acompañar cada actividad con Yogurt YES.