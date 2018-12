Corto "Los Comandos" es preseleccionado para los premios Óscar

El 22 de enero de 2019 se conocerá la lista definitiva de los nominados a los premios Óscar. Un corto que se encuentra preseleccionado y que podría lograr una candidatura es "Los Comandos", corto documental codirigido por Joshua Bennett y Juliana Schatz.

La sinópsis dice lo siguiente: "La violencia a sobrepasado a El Salvador. La unidad de emergencia médica Los Comandos de Salvamento hace frente al reinado de terror de las pandillas. Mimi, de 16 años, es una Comando atrapada en medio de todo. Cuando su colega de 14 años Erick es derribado a tiros mientras servía, ella decide dejar El Salvador y buscar el Norte".

Según una nota de Entertainment Weekly, "Los Comandos" compite por un lugar en la categoría de mejor corto documental frente a "Black Sheep", "End Game", "Lifeboat", ""My Dead Dad’s Porno Tapes", "A Night at the Garden", "Period. End of Sentence.", ’63 Boycott", "Women of the Gulag" y "Zion".