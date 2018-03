Craig cumple 50 con un proyecto de Bond en mente

Poco antes de que el viernes cumpla 50 años, el actor Daniel Craig experimentó lo que significa envejecer: tras su breve aparición en la entrega de los premios BAFTA –los principales del cine británico–, los medios y fans se cebaron con su aspecto.

Más canas en el pelo, el rostro algo hinchado, la piel pálida... Craig estaba “irreconocible”, consideraba el diario sensacionalista Daily Mail. Antes de su próximo trabajo en la piel del agente secreto James Bond, el actor no parece estar en la mejor forma.

Es bien sabido que eso es precisamente lo que más molesta al actor británico del papel de su vida: “Me saca de quicio”, dijo en una entrevista a la revista Time Out, en 2015. “Actuar es mejor cuando uno no tiene que preocuparse de su aspecto exterior. Y Bond es todo lo contrario”.

La carrera de Craig empezó en 1992 al lado de Morgan Freeman y Armin Mueller-Stahl en el drama “The Power of One”. A mediados de los años noventa causó sensación con su pelo largo en la serie de la BBC “Our friends In The North” y en la Berlinale del año 2000 fue reconocido como el mejor artista emergente.

Pero el actor nacido el 2 de marzo de 1968 en Chester no llegó al gran público hasta su aparición en cintas como “Lara Croft: Tomb Raider”, junto a Angelina Jolie; “Road To Perdition”, con Tom Hanks y Paul Newman, o como actor protagonista del thriller “Layer Cake”, en el que ya se reconocía algo del estilo que imprimiría a James Bond. Poco después se convirtió en el agente secreto 007.

La entrevista con Time Out, que concedió directamente después del rodaje de su hasta entonces última aventura en la piel del 007, ”Spectre”, marcó el inicio de meses de especulaciones sobre un posible sucesor para el papel, desatadas por una broma sarcástica del propio actor.

Cuando le preguntaron si podía imaginarse volver a rodar una película de la saga, su respuesta fue rotunda: “¿Ahora? Preferiría romper este vaso y cortarme las venas”, bromeó. Sus palabras fueron citadas en innumerables variantes en todo el mundo, pero fuera de contexto. Craig lamentó la frase, según dijo después.

No era la primera vez que Craig tenía malas experiencias con los medios. Tras ser presentado en 2005 como el nuevo James Bond, la prensa británica se burlaba de él al considerarlo “demasiado bajito” y “demasiado rubio”. Sin embargo, Sean Connery y Pierce Brosnan lo defendieron públicamente.

Vida privada

Daniel Craig ha mantenido su vida privada lejos del foco mediático. De vez en cuando se lo ve en la tribuna de su equipo de fútbol favorito, el

FC Liverpool. Con su esposa, la oscarizada Rachel Weisz, vive entre Londres y Nueva York.