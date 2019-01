"Creed II": Adonis enfrenta el pasado

Los oponentes suben al ring. Nunca han peleado, pero su vida ya está marcada por una rivalidad del pasado. Sus padres se enfrentaron en una ocasión y uno de ellos perdió la vida durante el combate.

Fue en la cuarta entrega de la franquicia de "Rocky", que Apollo Creed falleció en el cuadrilátero. Apollo, quien fue el gran rival de Rocky Balboa en las primeras dos entregas, era ahora el gran amigo del campeón. Y el ruso fulminó con sus puños su vida. Luego Rocky fue hasta Rusia para vencerlo.

Hoy Rocky se ha quitado los guantes, pero continúa en el mundo del boxeo al entrenar a Adonis Johnson.

El hijo de Apollo, quien está en la cúspide de su carrera y asumiendo nuevas responsabilidades familiares, hará frente en la octava película de la saga y secuela de "Creed" (2015) a Viktor Drago, hijo de Ivan.

Michael B. Jordan y Sylvester Stallone vuelven a sus respectivos papeles. Mientras que el encargado de dar vida a Viktor es Florian Munteanu. El regreso de Dolph Lundgren como Ivan ha despertado grandes expectativas.

Sin embargo, para el actor sueco no fue fácil retomar el papel que lo "encasilló tremendamente". Confesó en una entrevista con CulturaOcio que "al principio, no quería hacerlo" y tardó "cinco meses" para confirmar su participación en la película. No lo hizo hasta que leyó el guion y vio cuál había sido la evolución de Ivan Drago y dónde lo situaba la historia tres décadas después de matar a Apollo Creed para luego perder el cinturón y la gloria. "No quería que fuera de nuevo el tipo malo sin más, peor incluso que en la primera", dice.

"Estoy contento con la evolución de mi personaje y estoy muy contento con el final que la película le da, muy emocional pero con un punto de esperanza. Es como una segunda oportunidad de redimirse, tanto para él como para mí", afirma Lundgren.