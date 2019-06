"Creo que sería un buen psicólogo criminal"

Al actor británico Idris Elba muchos lo conocieron en el papel de un inestable pero efectivo detective en "Luther", una serie de género policíaco que marcó un nuevo esquema.

Allí no solo exploraba el conflicto que detona una investigación o un asesinato, o el reto que impone para el protagonista, sino que exponía lo peor del investigador: Luther no es un policía ejemplar, es violento y neurótico; pierde los estribos en segundos, pero, a la vez, tiene el talento para desentrañar las características o detalles de los criminales más peligroso en un contraste poderosamente adictivo y muy cercano al drama con visos de suspenso.

Esos ingredientes parecen encontrar el punto perfecto en el molde emocional y físico que le provee un Elba que se ve cómodo en su papel. Precisamente, ya está disponible la quinta temporada de la serie en el nuevo servicio de transmisión prémium Starzplay, disponible ahora en la aplicación de Apple TV.

"Tengo un compromiso con la serie. Lo he hecho por algunos años, y siempre quiero volver. Me encanta interpretar el personaje. Es un regalo estar acá. Hay tantas dimensiones para moverse, y realmente disfruto esto. Además, somos muy leales con nuestros fanáticos. ¡Queremos que ellos tengan los mejor!", explicó en una entrevista a la que tuvo acceso El Tiempo.

¿Cómo define la esencia de la serie en esta quinta temporada?

Es una serie sobre un detective y su obsesión con el asesinato y los personajes de naturaleza compleja. Una historia en cuatro episodios que se amplía a una realidad inimaginable con muchas más historias. Es extremadamente complejo. Así es Luther. Lo despliegas, lo despliegas y lo despliegas. Hay un criminal, y esa persona se mete en muchos problemas. Y además, algunos personajes antiguos también vuelven a reaparecer.

¿Y evoluciona o se transforma?

La serie no cambia de formato. Somos muy precisos en el tipo de formato que maneja; no nos desviamos de eso. Es un procedimiento oscuro, bastante violento. Pero en esta temporada hemos subido la escala. Hemos mantenido a Londres como la columna vertebral, esto tiene un aspecto más cinematográfico. Pero Luther sigue siendo Luther. ¡Se acaba de envejecer, como se puede ver con mi barba!

¿Qué le ha dejado el personaje?

Como actor, he aprendido a encontrar formas de mantener mi trabajo de una manera fresca y real. También he aprendido a confiar en la escritura. Es genial cuando tienes un compañero de escritura realmente bueno como Neil Cross (guionista y creador de la serie), que me ha permitido adaptarme y tratar de profundizar el personaje.

¿En qué sentido?

Los detectives tienen una capacidad increíble para soportar el estrés y la presión. Sus sentimientos son muy fuertes, casi nada los conmueve. Como persona, he aprendido qué es eso, y quizás algo estoy aplicando en mi vida. Ahora no muchas cosas me sorprenden. Si he aprendido algo del Luther es básicamente eso.

Muchos comparan a Luther con un superhéroe. ¿Qué opina?

Debido a la naturaleza gráfica y el estilo novedoso de la serie, puedo entenderlo. De la misma manera que un superhéroe siempre lleva el mismo uniforme, Luther siempre lleva el mismo abrigo, con corbata roja y camisa gris. También el aire oscuro, tipo libro de cómic, que se crea en Londres. No hemos hecho el trabajo pensando en París o Praga. Se trata de Londres. Luther en Londres, como una Ciudad Gótica. Ahí es donde pueden aparecer algunas de las comparaciones con Batman. Luther también es misterioso. Es un detective de asesinatos, por supuesto, pero con demonios internos. Creo que a la audiencia le encanta entender por qué él es como es.

¿A Luther lo quieren los detectives de la vida real?

Absolutamente. Lo aman porque no se mete en la política del trabajo. Se mete en encontrar a los malos de una manera emocional y no racional. El programa no sería tan atractivo si intentara transmitir los típicos mensajes, lo que ya se ha visto antes.

¿Cree que sería un buen detective en la vida real?

Probablemente, no. Tiendo a pensar que la gente va a ser buena. No busco lo malo en las personas. Si alguien hace algo malo, trato de ver por qué. No creo en el mal puro. Como detective, creo que tienes que tener una naturaleza sospechosa, y no tengo eso. Sin embargo, creo que sería un buen psicólogo criminal porque querría entender por qué alguien hizo algo ilegal o incorrecto.