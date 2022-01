¿Crisis de pareja? El verdadero motivo por el que Adele canceló sus shows en Las Vegas

Todos hablan de Adele ahora y no por su música. La cantante canceló de forma intempestiva su residencia en Las Vegas y lo hizo, según The Sun, por problemas con su novio, Rich Paul. Ahora informan medios británicos que la ídola pop estaría instalada en la mansión del agente deportivo para intentar recomponer la relación. “Pasó una semana escondida en la mansión de su novio, Rich Paul, para tratar de salvar la relación después de que él no estuviera para ella durante la cancelación de los espectáculos en Las Vegas”, dijo una fuente a Daily Mail.

Según personas cercanas a la estrella, Adele se instaló en la mansión de Beverly Hills de Paul mientras intentan arreglar las cosas. La cantante, de 33 años, comenzó a salir con Rich, de 40, a principios de 2021. The Sun informó que los tórtolos tuvieron problemas para congeniar sus agendas y pasar tiempo juntos en las últimas semanas. ¿El motivo? Él tenía que viajar mucho por trabajo y ella estaba en plena organización de sus conciertos. Una fuente dijo al citado medio: “Adele se está quedando en la casa de Rich en Beverly Hills y está tratando de arreglar su relación porque las cosas se han vuelto tensas. Apenas se vieron a principios de mes porque él estaba fuera por trabajo y ella estaba tratando de concentrarse en el espectáculo de Las Vegas”.

“Está molesta porque él no pudo acompañarla cuando las cosas comenzaron a desmoronarse con la residencia y eso dificultó las cosas para ambos. Ella lo necesitaba, pero él no pudo estar porque también tiene su propia carrera”.

La pareja, sin embargo, no está dispuesta a dar por terminada su historia. Según trascendió están tratando de salvar las cosas y pasando tiempo de calidad juntos. La fuente también señaló que “realmente se gustan”, pero las últimas semanas han sido “duras”.

Días atrás se informó que la estrella del pop había cancelado conciertos en Las Vegas por problemas con Rich. Richard Johnson, del New York Daily News, informó que Adele canceló su residencia en Caesars Palace, Weekends With Adele, menos de un día antes del debut debido a problemas con su novio. Inicialmente se suponía que la residencia de Adele abriría la semana pasada, con actuaciones programadas hasta abril. “Es por eso por lo que ella no puede actuar”, dijo el periodista. Fuentes cercanas a Adele afirmaron que ella ha estado llorando durante los ensayos y los ha interrumpido para atender llamadas telefónicas de Paul.

Cómo fue la cancelación

El esperado regreso de Adele a los escenarios para la presentación de su flamante álbum, 30, sufrió un imprevisto. Cuando faltaban 24 horas para el estreno de su residencia en Las Vegas, la cantante de “Hello” anunció a través de su cuenta de Instagram que los conciertos programados para enero, marzo y abril se iban a posponer. Debido a que el anuncio se produjo muy cerca de las primeras fechas, la gran mayoría de los fanáticos que habían adquirido tickets para las funciones ya estaban en la ciudad, o bien se encontraban viajando hacia allí, lo cual hizo llorar a la artista por sentir que les estaba fallando. Sin embargo, su audiencia comprendió sus razones. “Tengo los mejores fans del mundo, su amor y su cariño son abrumadores, gracias”, tuiteó la estrella.

Visiblemente emocionada, entre lágrimas, expresó: “Mi programa no está listo. Estoy destrozada. Hemos intentado absolutamente todo lo que hemos podido para armarlo a tiempo y para que sea lo suficientemente bueno para ustedes. Pero hemos sido absolutamente destruidos por los retrasos en las entregas y el Covid”.

Supuestamente, Live Nation y Caesars Palace habían tenido problemas para llegar a un acuerdo con la cantante lo suficientemente rápido como para salvar su residencia en Las Vegas. Antes de las noticias sobre los problemas de su relación, también se informó que los retrasos se debieron a que la cantante estaba disgustada con el diseño del escenario, particularmente sobre una piscina erigida en el medio del escenario.

Otra de las razones tendría que ver con una fuerte pelea que protagonizó Adele con una de sus colaboradoras más estrechas: la diseñadora de producción de sus shows, Esmeralda Devlin. De acuerdo a lo comunicado por el portal, Adkins quería que todo luciera perfecto, pero al ver los retrasos que generó el Covid en el armado del espectáculo “tuvo un ataque de pánico” y protagonizó “una explosiva discusión” con Devlin.

“A pesar de que costó millones armar el set, Adele no estaba contenta con el resultado y se lo dejó bien claro a Es”, dijo una fuente cercana al equipo. “Ella ya estaba nerviosa, y la pelea la hizo entrar en pánico, porque estaba desesperada porque todo fuera perfecto”.