Cristian Castro revivió lo mejor de Juan Gabriel

Con melodías que han marcado su carrera, Cristian Castro deleitó a los asistentes con un espectáculo que se apoderó del Anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), el sábado por la noche.

"Mi tributo a Juan Gabriel" es el nombre de esta gira y del último disco de estudio de Cristian Castro (8 de diciembre de 1974). En el show no faltaron temas emblemáticos como: "Mañana, mañana" que eligió para abrir su presentación a las 9:30 p.m. Previo a saltar sobre el escenario un popurrí con sus canciones -en la voz de sus coristas- dio una probadita al público, sobre cuáles sonarían.

Sin más espera y con una energía inigualable, Castro dijo en su bienvenida: "Cuando estoy acá me siento como distinto. Hola El Salvador, ¿cómo estás?". Tras el saludo hizo sentir todo su "Amor".

Como estar en casa

El hijo de Verónica Castro de principio a fin se mostró cercano con los asistentes y hasta les bailó al estilo de Juan Gabriel "porque le está permitido". "Tienes cara de que bailas muy bien Juan Gabriel", dijo entre risas. "Que bonito cantan El Salvador... Quiero que me griten como a Maluma", bromeó el artista para anunciar dos de sus canciones: "Simplemente tú" y "Lloran las rosas".

Con un escenario producido a juego con la portada de su disco, Castro subió al escenario ataviado con un traje negro y dispuesto a complacer a su público con más de dos horas de puro romance al son de sus temas más celebres como: "Azul", "Están lloviendo estrellas" y, por supuesto, las que rinden homenaje al "Divo de Juárez" ya que no faltó el Medley con lo mejor del cantautor.

Otras de las letras que se pudieron revivir en la velada fue la inolvidable "Abrazame muy fuerte", "Siempre en mi mente", "Queriendo o no" y "Yo no sé que me pasó", también presentes en el álbum.

En este concierto que duró poco más de las 11:30 de la noche, también recordó la voz de José José el llamado "Principe de la canción". En una entrevista previa con LA PRENSA GRÁFICA Castro dijo que con él le hubiese gustado interpretar "Quiero perderme contigo" y "Gotas de fuego".

Talento nacional de lujo

La interprete nacional Paty Menéndez fue la telonera del show y quien preparó al público con temas de su autoría y covers como "La gata bajo la lluvia" de Rocío Durcal.

Menéndez es una artista que cuenta con 16 años de experiencia en la escena musical. "Libre" es su último álbum y de este se desprenden "Todo para ti" y "Llegaste" que no faltaron en la cita. "Esta es mi primera vez como telonera de un artista internacional", dijo la artista antes de interpretar "Creo en mi" original de Natalia Jiménez.