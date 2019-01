Criticado por besar a joven de 17 años

El incidente ocurrió hace un tiempo, asegura el portal de E! Online, y quedó registrado en un video que ha vuelto a resurgir. La controversia cobró fuerza porque en el material, Drake, de origen canadiense, aparece besando en el cuello, uno de sus hombros y tocando la cintura a una chica de 17 años que había subido al escenario en uno de sus conciertos.

Después de las acciones, el compositor preguntó a la chica su edad y ella respondió "17". Es ahí cuando el intérprete de "One Dance" se sorprendió y le dijo: "¡No puedo ir a la cárcel! ¿Por qué te ves así? Bueno, mira, me divertí. No sé si deba sentirme culpable o no, pero me divertí. Me gusta la forma en que tus pechos se sienten contra mi pecho. Solo quiero darte las gracias", continuó mientras los juegos de coqueteo siguieron tomando protagonismo, pero esta vez le besó las manos y luego los labios.

Esta es la prueba de que para la tecnología no hay olvidos. El video pertenece al año 2010 cuando él estaba en plena la gira de su primer disco, "Thank Me Later", con la que fue reconocido como ícono del rap y hip-hop.