Critican a Lorena Menjívar por algo tan normal en las mujeres [+FOTOS]

Lorena Menjívar, conductora de Hola El Salvador, compartió unas fotos este fin de semana pasado, en las que recibió criticas por algo tan normal y común en las mujeres: celulitis.

En las fotos, tomadas enTikal, Guatemala, aparece con un look muy fresco: un top negro y un short. "En el corazón del mundo Maya", escribió en una de las fotografías. Algunos la halagaron diciéndole que: "Si me preguntaran que es más hermoso la pirámide o Lore yo me quedo con mi amiga,tu belleza opaca la pirámide".

Pero, como en todo, también hubo comentarios negativos especialmente por sus piernas. Al parecer, una de sus seguidoras pidió borrara las fotos porque se le veía la celulitis y otra porque tenía valor de subir fotos así (sin retoques como suelen hacer otras famosas).

Foto: Instagram Lorena Menjívar

Sobre esto, muchos salieron en defensa de Lorena: "No hay nada mas bonito q una mujer este orgullosa y segura de si misma . Muy linda...", otro le escribió: "Como siempre mujeres envidiosas criticando, como ellas no tuvieran también" y "Porque te asustas y le pedís q borre la foto!!! Te aseguro que tus piernas tienen mas celulitis antes de criticar hay q vernos en un espejo esta chica esta preciosa tal como es....".

Foto: Instagram Lorena Menjívar

Lorena es una de las presentadoras de televisión que ha hecho esfuerzo por mantener un peso saludable teniendo un estilo de vida activo.

Frecuentemente, comparte sus rutinas en el gimnasio: