Critics' Choice Awards 2019: conoce la lista completa de los premiados

La premiación Critics' Choice Awards celebra lo mejor del cine y televisión del 2018. La edición 24 se desarrolló el domingo 13 de enero en The Barker Hangar, Santa Mónica, California. El anfitrión de esa ceremonia fue el actor estadounidense Taye Diggs.

Desde hace 24 años, más de 300 críticos de radio, televisión y servicios en línea de Estados Unidos y Canadá, organizados por la BFCA (Broadcast Film Critics Association) y la BTJA (Broadcast Television Journalists Association), se juntan para reconocer lo mejor de la cinematografía y la televisión de la temporada.

CEREMONIA

El anfitrión Taye Diggs abrió la ceremonia de premios con un musical.

"Roma" ganó a Mejor película extranjera.





"Shallow", de Lady Gaga para la cinta "A Star Is Born", ganó a Mejor canción original.

Mejor

Actriz joven es para Elsie Fisher por "Eighth Grade".

"Mission Impossible Fallout" ganó en la categoría Mejor película de acción.

El Premio #SeeHer fue para la actriz Claire Foy. Es el tercer galardón, el primero fue para Viola Davis y el segundo para Gal Gadot.

te" ganó

Amy Adams y Patricia Arquette empataron en la categoría Mejor actriz de serie o película para TV por sus papeles en "Sharp Objects" y "Escape at Dannemora", respectivamente.

or de

Mejor actor de comedia fue para Christian Bale por "Vice".

Más premiados

Chuck Lorre, creador de "The Big Bang Theory" y "Two and a half men", fue premiado por sus Logros creativos.

Alfonso Cuarón ganó en la categoría a Mejor director por "Roma".

"The Americans" gana a Mejor serie de drama.

"The Assasination of Gianni Versace" ganó a Mejor serie limitada.

Glenn Close y Lady Gaga empataron en la categoría Mejor actriz, por sus papeles en "The Wife" y "A Star Is Born", respectivamente.

Christian Bale ganó en la categoría Mejor actor por su papel protagónico en "Vice".

"Roma" ganó el premio más importante de la noche: Mejor película.