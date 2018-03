¿Cuál es el escándalo que se ha formado en torno a las nietas de Elvis Presley?

Lee también

Tal parece que la familia real del Rock’n Roll está pasando por momentos bastantes complicados en las últimas semanas. La situación, según publicó este día el periódico español “El País”, se ha agravado en estos momentos en que Lisa Marie Presley, hija del fallecido “Rey del Rock and Roll” Elvis Presley, se está divorciando de su cuarto esposo. Sin embargo, el divorcio no es la controversia, sino las fotografías que ella asegura haber encontrado en la computadora de su cónyuge, las cuales muestran imágenes inapropiadas de menores de edad.Tras esta noticia, se conoció también que, debido a la controversia de dichas fotografías, varios medios del espectáculo comenzaron a especular en que las hijas de Lisa Marie estaban bajo la custodia del Estado de California. Sin embargo, Priscila Presley, madre de Lisa Marie y única esposa que tuviera Elvis en vida, decidió salir al paso y aclarar la situación desde sus redes sociales.“Hay mucha confusión, conmoción y preocupación por todo lo que se está hablando. Dejadme que lo aclare… las niñas no han estado ni estarán nunca al cuidado de otros. Las niñas han estado conmigo y lo estarán hasta que todo se solucione”, publicó Priscilla Presley en su cuenta oficial de Facebook. Junto al mensaje, colocó también una fotografía de sus nietas, Finley y Harper Lockwood (gemelas de 8 años), en una piscina. En otro mensaje, acompañado también por una imagen, Priscilla Presley, de 71 años, agradece todo el apoyo recibido.El proceso de divorcio de la hija del Rey del Rock ha sido bastante turbulento. En las actas de divorcio presentadas en los juzgados, Lisa Marie aseguraba que quedó “en shock, horrorizada y con náuseas” al descubrir que su entonces pareja, Michael Lockwood, guardaba en su computadora cientos de fotografías en las que aparecían menores de edad, algo por lo que está siendo investigado por las autoridades aunque todavía no han abierto “el caso de manera oficial”, aseguraron fuentes de la investigación a la Revista People.Según People, los papeles de divorcio expresaban que las gemelas quedarían bajo custodia de las autoridades estatales. Sin embargo, Priscilla Presley ha negado tal afirmación. Además, se presume que Lisa Marie peleará por tener la potestad total de las niñas y una orden de alejamiento para su padre, algo que, según People, le podría ser fácil de conseguir de comprobarse la existencia de las fotografías inapropiadas.Esta es la segunda vez en poco tiempo que Priscilla Presley protagoniza titulares, pues hace unas semanas se confirmó que ha empezado una relación sentimental con el cantante británico Tom Jones, quien perdió a su mujer hace algo más de un año.