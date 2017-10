¿Cuán extendida está la cultura del “casting de sofá” en Hollywood más allá de las acusaciones por acoso sexual contra Harvey Weinstein?

Getty Images Para muchos , las acusaciones de abuso en contra de Harvey Weinstein son sólo la punta del iceberg, de un problema generalizado en Hollywood.

La noticia de que al menos 30 mujeres han denunciado al poderoso productor Harvew Weinstein por haberlas atacado sexualmente -con cuatro de ellas acusándolo de violación- ha causado tanta rabia como tristeza en Hollywood.

Pero aquí nadie parece realmente sorprendido. Y muchos esperan que pronto otros hombres poderosos de la meca del cine tendrán que enfrentar acusaciones muy parecidas.

"Creo que todo el mundo está en shock, pero no sorprendido ", dijo, por ejemplo, la actriz Rita Moreno en una gala celebrada recientemente en Beverly Hills para celebrar a las mujeres que trabajan en la TV.

Moreno, de 85 años, aprovechó la ocasión para instar a otras mujeres a compartir sus historias, recordando que ella misma fue objeto de las agresivas aperturas de un jefe de estudio a la tierna edad de 19.

Getty Images Rita Moreno en 2016 y 1952

"Fue terrorífico, daba miedo", contó la ganadora de un Oscar a la mejor actriz de reparto de 1961 por "Amor sin barreras" ( West Side Story ).

Problema generalizado

El Oscar del propio Weinstein por "Shakespeare enamorado" ( Shakespeare in Love ) se ha visto manchado por los reportes sobre la lascivia con la que abusó de su inmenso poder, al punto que la Academia que entrega los prestigiosos premios decidió expulsarlo.

Pero las mujeres en Hollywood aseguran que el acoso sexual abunda en la industria y afecta tanto a actrices como aquellas que trabajan detrás de las cámaras.

Getty Images Hollywood está empezando a reconocer que tiene un problema grave.

La BBC entrevistó a docenas de mujeres con experiencia en sets de radio y TV y casi todas reportaron haber experimentado sexismo -aunque ninguna denunció comportamientos tan graves como de los que se acusa a Weinstein.

La existencia de una extendida cultura sexista , sin embargo, emergió claramente de esas entrevistas. Algunas son historias de productores pidiendo sexo casual a cambio de trabajos. Casi todas involucran una cotidiana falta de respeto.

"El casting de sofá todavía es un problema grave en Hollywood. Muchas mujeres son victimizadas y se les piden favores sexuales para conseguir un trabajo, conservar un trabajo o lograr una promoción", dice Gloria Allred, una abogada que representa a mujeres que están denunciado a Weinstein.

Según Allred, muchas mujeres la han llamado con historias sobre otros poderosos de Hollywood .

Y la organización Women in Film ("Mujeres en el cine") se ha visto inundada con llamadas luego de que la semana pasada abriera una línea especial para recibir reportes de abusos.

¿Viento de cambio?

Para la presidente de Women in Film , Cathy Schulman, las revelaciones sobre Weinstein pueden ser la gota que derrame el vaso y una oportunidad para reformar la industria dándole más posiciones de poder a las mujeres.

"Es una situación muy triste pero tenemos que convertir eso en acción . Lo que a mí me enoja es que haya mujeres que crean que no tienen poder para cambiar las cosas", dice Schulman.

Getty Images La mayoría de conocedores de Hollywood no está sorprendida por el caso Weinstein.

"Lo que me enoja es un sistema que deja que ellas creen que merecen ser tratadas así" agrega.

Y muchos hombres y mujeres de la industria coinciden en que más mujeres en puestos de poder pueden ayudar a detener el cliché del poderoso productor de Hollywood que abusa de jovencitas.

Weinstein niega haber violado a alguien y se ha disculpado por haber lastimado a colegas en el pasado. Pero su compañía lo despidió y su esposa lo dejó.

Hace algunas semanas era muy probablemente el productor más poderoso de Hollywood. Ahora se dice que está buscando terapia en Arizona.

Un temor permanente

Aunque muchas de las mujeres que lo acusan de haberlas acosado eran verdaderas estrellas como Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, otras de sus acusadoras vieron cómo sus vidas y carreras en Hollywood eran destrozadas antes de haber empezado.

Y esto preocupa especialmente a los recién llegados a la industria, como los que se preparan para sus grandes escenas con juegos de palabras y ejercicios de improvisación en el Acting Corps, en Los Ángeles,

AFP La esposa de Weinstein decidió dejarlo después del escándalo.

Estos aspirantes todavía están a la espera de su gran oportunidad. Pero muchos dicen temer las propuestas que gente más poderosa pueda hacerles.

Muchos actores dicen haber sido toqueteados y acosados por hombres con poder en Hollywood. Los abusos, aseguran, tienen que ver con el poder, no con el género .

Y, durante años, han circulado rumores sobre estrellas y productores que abusan de niños y jovencitos en Hollywood.

Stacey Morphis, por su parte, llegó a Los Angeles desde Inglaterra. Y tuvo que abandonar una banda musical de puras mujeres luego de ser acosada por una colega.

"Creo que tanto en la música como en el cine mucho tiene que ver con a quién conoces y qué estás dispuesto a hacer ", dice antes de sus clases de actuación.

"Creo que las cosas son así y no hay nada que yo pueda a ser al respecto" agrega.

Getty Images Para Fia Mann, las acusaciones han revelado el lado más oscuro del proceso de audición.

Para Fia Mann, sin embargo, las audiciones se han vuelto todavía más aterradoras desde que se hicieron públicas las acusaciones en contra de Weinstein.

Dice que ya antes asustaban lo suficiente, y que es común que actores y actrices estén llenos de dudas e inseguridades .

"Incluso antes de entrar al cuarto uno se pregunta: ¿me veo bien? ¿Les voy a gustar? No tengo eso, ¿pero que pasa si me piden hacer aquello ? No lo puedo hacer. Ok, tal vez no debería ir", explica.

"Parece una locura, pero esa es literalmente la conversación que uno tiene con uno mismo en la cabeza", cuenta.

Sexismo de todo tipo

Mucha de la gente entrevistada sobre el tema del sexismo en Hollywood y sobre Weinstein todavía no quiere ser identificada, pues teme que hablar en voz alta pueda terminar molestando a la persona que puede tener la llave de su próximo trabajo .

Una mujer que trabaja en vestuarios, sin embargo, contó que una vez que estaba de rodillas arreglando el cinturón de un actor uno de sus compañeros de equipo le tomó una foto y la hizo circular por el set. Ella le exigió que la borrara, pero no sabe si lo hizo.

AFP El proceso de casting aterroriza a muchos. Y más desde las revelaciones en contra de Weinstein.

A muchas mujeres camarógrafas, por su parte, a diario les preguntan cómo hacen para cargar una cámara tan pesada. "Ese es un trabajo para hombres", es la broma acostumbrada.

Mientras que Rachel Elder cuenta que un grupo de Facebook al que ella pertenece que inició como un club para madres se terminó convirtiendo en un grupo para víctimas de acoso sexual.

Ella misma escribió sobre como fue atacada sexualmente por su primer jefe cuando sólo tenía 21 años.

"Estoy sobrepasada. En las últimas 72 horas he pasado leyendo a todas mis amigas escribiendo sobre como fueron violadas o abusadas ", cuenta.

"Tanta gente está compartiendo historias verdaderamente gráficas que nunca antes había compartido con nadie. Tienes que leerlas, Quieres que la gente se sienta escuchada. Y es duro", afirma.

Pero, ¿hasta qué punto el hecho de que haya más mujeres compartiendo sus experiencias puede ayudar a cambiar algo en una industria todavía dominada por hombres?

Cambio cultural

Christy Lamb es co-fundadora de Moms in Film ("Madres en el cine"). Trabajó como productora por 13 años además de como actriz y en el departamento de arte.

"Es un club eminentemente masculino ", dice durante su pausa del almuerzo (a las 6:00 pm). "Por lo general (las mujeres) somos el 10%", detalla.

Reuters Muchos confían en que esta vez las mujeres se harán escuchar y sentir.

Muchos dicen que la carrera de Weinstein está acabada. Pero Hollywood es bueno para perdonar y a todos les gusta una buena historia de regreso de entre las cenizas. Además, la ciudad ya ha perdonado a hombres acusados de violación antes.

Lamb, sin embargo, confía en que la cultura ha cambiado y en que Weinstein no será bienvenido de regreso.

"Hace un año cuando Trump ofendió a todas las mujeres con su "Agárralas por el c..." nosotras curiosamente no ejercimos mucho de nuestro poder", dice, reconociendo que Trump fue electo con un 46% del voto femenino.

"Pero en este caso nosotras sí podemos despedirlo (a Weinstein) y asegurarnos de que nunca vuelva a trabajar", promete.

Y Rita Moreno -quien además de un Oscar también ganó un Emmy, un Grammy y un Tony- dice confiar en que la situación impedirá que nuevas jóvenes aspirantes a actrices tengan que pasar por lo mismo que ella hace casi siete décadas.

"No se sabe. Depredadores son Depredadores. Pero creo que todo esto va a obligarlos a ser muy cuidadosos ", concluye.