"Cuando el gusto por estar juntos se acaba, ya no sacas nada"

La primera canción que escribió Álvaro Torres fue a sus 12 años de edad: "Dulce Amiga" inspirado en una amiga de la infancia que le permitía ver televisión en su casa. Desde entonces, el cantautor salvadoreño ha conseguido una carrera musical exitosa y de respeto.

Torres, que no en vano es llamado "el último romántico", conversó vía telefónica con LA PRENSA GRÁFICA en plena promoción de su más reciente sencillo "Ya Fue Bastante", la primera canción de aproximadamente una decena que conformarán su próximo disco con el talento del maestro Rudy Pérez, con quien trabaja por primera vez y quien ha puesto "toda su magia" en esta producción. La canción será lanzada oficialmente hoy, con el sello romántico de este orgullo salvadoreño nacido en Usulután hace casi 68 años.

Lanzó un disco en plena pandemia "A parte de Nada". ¿Cómo le resultó ese lanzamiento?

Ha sido un poco complicado para todo el mundo, especialmente para el medio artístico, porque uno trabaja con audiencia, con gente, con aglomeraciones, pero hemos ido salvando situaciones. Al lanzar un disco ha sido complicado, porque para juntar un disco primero hay que grabar las canciones, juntar los músicos en los estudios. Hicimos cosas virtuales especialmente con mis colegas de El Salvador. Hice "La Más bella historia de Amor", con un pianista salvadoreño (Andrés Ángel), luego hicimos con Opus 503 otro proyecto ("Como de Ángel") ... Luego ya no pudimos hacer nada, me quedé tranquilo. Luego entré en conversaciones con el maestro Rudy Pérez para hiciéramos un proyecto, ya hicimos el primer tema "Ya Fue Bastante", que es el que estamos publicando. Así que ahora es tiempo de retomar las cosas y seguir enfrentando la batalla....

"Ya Fue Bastante" es una probadita más de su romanticismo, de hablar sobre el amor, desamor... Hábleme un poquito de esta canción.

Esto es como una novela. Es la relación de una pareja que a pesar del amor, de las buenas cosas cae en la grieta que muchas parejas caen, entran en esa profundidad en que cada quien tiene su mundo, sus propios problemas, y eso va diezmando la comunicación, la tolerancia, el gusto de estar juntos. Lastimosamente en esta etapa, en los últimos dos años eso ha sido muy obvio entre las parejas, separándose, divorciándose... Es de una ruptura más de esas que sea dan, ahora motivadas o un poquito impulsada por estas situaciones, una ruptura.

Muchas parejas al escuchar esta canción se van a sentir identificadas, precisamente por todas esas etapas por las que atraviesa una pareja antes de decir "ya no"... Pero ¿cuándo hay que decir "ya no"?

Cuando se agotan todas las vías, todos los recursos, todas las palabras, todas las buenas ideas y ya no queda más... Cuando el gusto por estar juntos se acaba, ya no sacas nada, ya no puedes nada. Ya no puedes llevar agua a tu molino, porque el pozo está seco. Es fácil entender cuando llega ese momento y es mejor decir "hasta aquí".

También deja claro que las segundas partes tampoco funcionan...

Muchas veces hay que darse las oportunidades, una segunda pues podría o no funcionar, pero eso solo sometiéndose uno lo puede llegar a saber...

Hay una parte en la canción en la que usted habla de los demonios con los que se enfrenta un hombre ¿cuáles son los suyos?

Los demonios míos son muchos pero eso ya los he combatido. Están lejos de mi vida los demonios, pero en otras épocas, etapas de mi vida tuve muchos demonios, miedos, temores, tristezas, angustias, sentimientos de sentirse no correspondido por la pareja y todas esas cosas... Pero sobre todo esas decisiones que necesitan mucha sabiduría, en donde tú tienes que tener la claridad de qué es lo que conviene que hagas, ahí es donde entra en función el sentarse, en analizar y combatir esos demonios que confunden la mente del hombre, del ser humano...

¿Vamos a escuchar próximamente algún disco? ¿Cuántas canciones tiene compuestas?

El disco no está grabado, de hecho este es el primer trabajo que hacemos con el maestro Rudy Pérez y yo, de una decena de canciones que ya están escritas y listas para caer en manos del maestro Rudy Pérez, quien se encargará de vestir y producir todas esas canciones. Pero, la modalidad hoy en día es que vamos poco a poco ya que soy un artista independiente, no tengo una compañía disquera, no estoy firmando con ninguna compañía disquera, soy libre, entonces no tengo ningún compromiso para depositar cada vez un disco completo cada vez que quiera hacer promoción. Vamos poco a poco, paso a paso y este es el primer paso que hemos dado. Pero sí, viene un disco completo en un momento determinado en un tiempo que todavía no se puede confirmar, pero viene.

Este primer sencillo nos habla de poner un punto final, de decir ya no ¿De qué hablarán el resto?

La temática es muy variada. Variada en el sentido que una canción se ubica en un punto de tu vida, luego surge otro tópico en otra esquina de la ciudad o situaciones diferentes, amor, desamor, agradecimiento, sorpresa porque te encontraste el amor, porque te sientes amado. Son diferentes situaciones, emociones. Es una producción muy variada. Mi catálogo es de alrededor de 400 canciones y hay mucha variedad para todo, para el padre, para la madre, para la hija, para la amante, para la patria, para los amigos, para todo...

¿Qué mensaje le diría ahora a los salvadoreños?

Bueno, que los amo, los respeto, los admiro y que ahora más que nunca, estoy feliz por ellos.

Se ha generado una especie de controversia porque hace unos días en Camilo (programa de CNN Español), usted dio su opinión sobre el Gobierno, la actualidad de El Salvador...

En realidad el caballero no me preguntó cómo veo el Gobierno, me preguntó cómo veo mi país y la respuesta que yo di la mantengo. Lo dicho, dicho está. Lo sostengo. Lo sostengo categóricamente porque está revestido de humildad, de reconocimiento y tiene la contundencia de la verdad, por lo tanto yo no me puedo retractar, no puedo cambiar de idea. Bueno, ya te expliqué.

Nombramientos

En 2014, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo nombró Embajador de Buena Voluntad en Misión Especial para las Niñas y Niños Migrantes. Tres años antes, en 2011, la Asamblea Legislativa lo nombró Hijo Meritísimo de El Salvador. Y en 2016 fue declarado Hijo Meritísimo de San Salvador, por el entonces alcalde Nayib Bukele.

Colaboración. Alvaro Torres junto al cubano Lenier se unieron en el tema "Me Extrañaras", de 2019.

Su incursión en el género urbano

Al preguntarle sobre el boom del reguetón y de incursionar en el género urbano, el cantautor aseguró que: “ya di ese paso”. En 2020, junto al cubano Lenier conocido como el “poeta de la música urbana” presentaron la canción “Me Extrañarás”, la cual reúne más de 12 millones de reproducciones solo en YouTube. También con Jacob Forever (ex Gente de Zona) en el tema “Amor”, una balada urbana con su toque romántico.

“El público no me desconoció porque logré traer al reguetón a mi cancha y hacerlo más cerca de la balada”, manifestó.



El día que ingresó al Salón de la Fama

Álvaro Torres, ha recibido numerosos Discos de Oro y de Platino, ingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos, el 15 de octubre de 2015.

La destacada trayectoria del artista salvadoreño fue reconocida en la gala de los premios La Musa, en Miami, Estados Unidos, en la que fue homenajeado junto a otros artistas como el compositor colombiano Héctor Ochoa Cárdenas; el productor musical cubano Emilio Estefan; la cantante chilena Myriam Hernández; y el cantante, compositor, músico y actor Diego Torres, de Argentina.