"Cuando eres actor, sos universal", Andrea Martínez

Diez años en la industria le han dado las herramientas suficientes para tomar con confianza sus personajes.

Sus primeras experiencias con la actuación fueron a escondidas de su familia, pero cuando ingresó al "college" pudo recibir materias electivas relacionadas a las artes escénicas. Su formación profesional la recibió en el Jocelyn Jones Acting Studio.

Por su interpretación en "Hijab", Andrea Martínez –conocida artísticamente como Andrea St. Martine– ha sido reconocida como mejor actriz por festivales internacionales como 52 Weeks Film, Festival Independent Shorts Awards y Las Vegas International Film and Screenwriting Competition.

Andrea, cuando viene a su país, aprovecha para disfrutar de su familia y realizar obras benéficas, pero esta vez hizo tiempo especial en su agenda y platicó con Plus sobre "Hijab". Previamente ha participado en otros proyectos de peso. Formó parte del elenco de la serie "The Last Ship" de TNT donde trabajó con Eric Dane. "Fue mi primer papel en televisión, así que fue una experiencia muy importante e inolvidable, llena de nervios y emoción", recordó Martínez.

¿Cómo fue que ‘Hijab’ llegó a tus manos?

Yo hice otro proyecto con el mismo director que creó "Hijab" (Eric Smith-Gunn). La primera audición que hice para él me recuerdo que fue hace ocho años, más o menos por ahí, y conecté mucho con él, mi audición le encantó a él y a su esposa, quien es la productora. Cuatro años después de ese proyecto y me dijo: "Acabo de escribir este guion pensando en vos para personaje principal, creé este personaje, leelo y si te gusta, es tuyo". Lo leí, me encantó el guion, la idea del show, del personaje... Comenzamos la producción, los ensayos y lo grabamos el año pasado.

¿Habías tenido antes una aproximación a las creencias islámicas?

Nada que ver, nunca, nunca. Tuve que estudiar mucho acerca de la religión del islam. Tuve que hacer investigación, hablé con personas musulmanas, me metí en YouTube porque hay una escena donde tengo que hacer una oración bien específica, hay como un ritual. Cuando eres actor, sos universal, no sos de ninguna religión. Cuando te metés a un personaje, tenés que tener como un "canvas" blanco, no sos nada y comenzás a trabajar tu personaje. Así fue como comencé, metiéndome en el papel poco a poco.

¿Cómo fue para ti usar el "hijab"?

Los primeros ensayos el director trajo un par para que yo los probara, pero ya para la filmación compraron unos específicos. Hay diferentes maneras de poder ponértelo. Yo busqué una manera que me encontrara más con el personaje y ese fue (el que se ve en las escenas) con el que más conecté, practiqué miles de veces poniéndomelo y todo.

¿A quién interpretas?

Rania Domínguez es una estudiante musulmana española que fue víctima de un accidente terrorista que hubo en España cuando estaba pequeña y ese trauma como que le quedó de no poder subirse a trenes, a metros, y ahí fue cuando perdió a su mamá. La transfirieron a Los Ángeles para vivir con su papá, pero tuvieron una relación complicada. Está estudiando leyes y es una mujer independiente, fuerte, firme en sus creencias. Luchando. No solo porque usa "hijab" se limita o no puede ser una mujer con su carrera. Usualmente me tienden a llegar los personajes que son mujeres bien fuertes. Me hacen audiciones de esos tipos de personajes.

¿De qué manera Andrea conecta con Rania?

Pues mira, yo siento que como me fui de aquí de El Salvador a los 16 años prácticamente sola, mi hermana vivía allá, pero sin mis papás, sola, no hablando el idioma. A esa edad yo me hice superindependiente y empecé a vivir dependiendo de mí misma. Creo que la independencia bien pequeña me ayudó a tener esa fortaleza para la vida. Así como todo ser humano tengo debilidades, pero desde pequeña siempre he pensado: "Yo lo voy a hacer, yo puedo". Cuando quiero algo, lo cumplo y lo hago. De eso vienen mis ganas de vivir, mi fortaleza y eso lo ven los directores de "casting".

¿Cómo te han ayudado tus raíces?

Yo siento que gracias a Dios, aunque soy bien latina, por mi estructura de físico he podido interpretar personajes de varias partes del mundo: italianos, árabes, latinos y más.

¿Cómo te ha marcado "Hijab"?

Tuve mucho cuidado al estudiar todo. Como actor, es una responsabilidad que tienes que hacerlo bien todo. Especialmente porque estás representando a una religión, una cultura. Ya me dejó con unas experiencias superlindas porque cuando estábamos en el set grabando todo, hubo una escena donde yo tenía que dar un discurso a una gente porque el personaje lucha por los derechos de los musulmanes, la acusan de terrorista solo por usar "hijab". Con el director habíamos ensayado que ella iba a ser empoderada y cuando llegó el momento de la primera toma, literalmente yo sentí que algo me vino como de arriba (una energía) y me dijeron: "Vos vas a ser el instrumento y nosotros vamos a hablar". Fue algo superespiritual, bonito, porque sentí como que por eso estaba haciendo el papel, para darle voz a la gente que no había tenido la oportunidad de ser escuchada. Fue superlindo experimentar eso.

¿Cuál ha sido el papel que más te ha marcado?

Creo que la actuación en sí me ha marcado y ayudado a ser una persona más llena de humanidad porque no puedes juzgar. Como artista tenemos la habilidad de quitarnos todos los miedos y sentimientos de egoísmo, celos, envidia, abrir el corazón y darlo todo en un papel. Estoy superagradecida porque he estudiado muchos personajes, no solo para las cámaras, sino también en los ensayos.