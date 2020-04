Cuando mantener la calma es clave

La crisis del covid-19 en nuestro país ha obligado a las autoridades a tomar decisiones drásticas pero efectivas para evitar la propagación del virus y minimizar sus efectos, entre ellas el cierre de los centros educativos desde el inicio, el que se podría prorrogar lo que sea necesario, según la evolución de la pandemia. Además, han tomado la decisión de resguardar a las familias en casa, como la medida clave para evitar la propagación descontrolada del virus.

Esto último sin duda preocupa a muchos padres de familia por el aislamiento o encierro que están pasando sus hijos, en especial aquellos pequeños, acostumbrados al ritmo habitual: jugar con sus amiguitos, ir al parque o las actividades extraescolares que sirven de distracción y aprendizaje.

Según expertos, el aislamiento o encierro a los niños les puede provocar ansiedad, enfado, incluso, algunos podrían llegar a sentir hasta angustia de no poder salir de casa y continuar con la rutina que ya han adoptado como estilo de vida. Pero es aquí donde los padres tienen que actuar para que sus hijos no sufran estos efectos. Para poder lograrlo pueden tomar en cuenta una de las frases de María Montessori: "los menores tienen una capacidad de adaptación que ningún adulto posee", esto según el periódico español en su versión web, Elpais.com.

Factores en qué centrarse

Según El País, además hay que tomar en cuenta tres factores importantes. El primero: los niños de tres, cinco u ocho años tienen una rutina agitada para su edad: madrugan para ir al colegio o kínder, desayunan superrápido y –algunos– asisten a instituciones donde los patios son de cemento. Algunos, a esto, le suman actividades extraescolares hasta muy tarde cada día. Y muchos apenas ven a sus padres, que llegan por la noche, agotados.

No hay que menospreciar la carga que estos pequeñitos están acostumbrados a llevar a diario, así que si pueden con esta carga, tendrían la capacidad para aguantar este aislamiento obligatorio. Hasta, incluso, les podría ir bien en ciertos aspectos, si se lleva a cabo correctamente y los adultos de casa les proporcionan un ambiente saludable y creativo. Pero eso depende de una serie de factores, lo que lleva al segundo factor: las circunstancias del encierro.

No es lo mismo vivir en una casa con jardines que en un apartamento de 50 metros o una casa de una sola habitación. Tampoco es lo mismo convivir con una persona deprimida que en una familia en la que hay equilibrio sicológico y armonía. Por ese motivo, la atención sicológica en grupos vulnerables es tan necesaria ahora mismo. No es igual que los padres se griten y se tiren los platos a la cabeza a que haya un ambiente de paciencia y de escucha generosa; no es lo mismo estar todo el día delante de la pantalla que leyendo libros y conversando; no es lo mismo que los padres compartan su ansiedad porque no tienen ingresos para llegar a final de mes, que lo lleven con alegría y buen humor a pesar de las dificultades. Tampoco no es lo mismo que la televisión esté puesta de fondo permanentemente, con una sensación apocalíptica de fin de mundo que anuncia el número de muertos cada 10 minutos, que vivir en un ambiente silencioso de trabajo y de juego tranquilo. Y, finalmente, no es igual vivirlo en una cultura nórdica, acostumbrada al encierro en inviernos fríos, que en una cultura y ambiente como el nuestro.

Para los niños, todos estos factores son más determinantes que el encierro en sí. En la medida en que están bien sus padres, ellos están bien porque no olvidemos que los niños son esponjas que absorben conocimiento como estados de ánimo. Los hijos siempre buscan la clave de interpretación de la realidad mirando a los rostros de sus padres, con los que tienen un vínculo de unión. Educamos con y desde la mirada. Como decía Robert Fulghum, escritor y maestro estadounidense: "No te preocupes porque tus hijos no te escuchan; te observan todo el día".

El tercer factor es que podemos aprovechar esta oportunidad para enseñarles las pequeñas cosas de una vida sencilla. A lo largo de los últimos años, se ha puesto de moda reclamar la creación de asignaturas nuevas en los colegios para aprender cosas que, deberían aprenderse en casa. Los que estemos en cuarentena con nuestros hijos durante mucho tiempo, si es que la situación laboral lo permite y siempre adaptándonos a su edad, podemos aprovechar para enseñarles a hacer cosas sencillas. Tareas como coser un botón; hacer gelatina cortarse las uñas, arreglar la cama o cuidar una planta: limpiar sus hojas o quitar las secas, son tareas que aportarán cosas positivas a su vida. En definitiva, les podemos enseñar cómo disfrutar de la convivencia, del silencio y de una vida sencilla.

Lo que está viviendo con esta crisis sanitaria debido al covid-19, es un experimento a gran escala para el que no hay manual de instrucciones, salvo el buen humor, la amabilidad, el cariño y la generosidad. Es una oportunidad única para aprender a querernos más en el hogar. Es una ocasión para asombrarnos de lo que tenemos de admirar la creatividad e imaginación de los hijos. Y, lo más importante, es poder resistir entre toda esta gran prueba, y que las familias salgan de esa situación no rotas, sino fortalecidas y unidas.