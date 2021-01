"Cuando pierdes a tu madre, pierdes todo": Itatí Cantoral

La telenovela "La mexicana y el güero" siempre tendrá un significado muy especial para su protagonista Itatí Cantoral, no sólo por las condiciones en que se realizó, también porque en el proceso sufrió la pérdida de su madre Itatí Zucchi, suceso que la dejó marcada de por vida.

“Me di cuenta que cuando pierdes a tu madre ya lo perdiste todo, incluso el miedo para vivir, porque dicen que el miedo es falta de amor, entonces cuando pierdes a tu mamá te das cuenta que el amor se vuelve infinito”, señala la actriz.

Este amor alcanzó a Itatí en este difícil momento, porque al regresar a trabajar al tercer día del sepelio de su madre, sus compañeros en esta producción le hicieron sentir su solidaridad y apoyo; esto, el trabajo y amor de sus hijos, fue lo que la hizo salir adelante.

“Gente que conoció a mi mamá, desde que yo tenía 15 años y me llevaba ella de la mano (a Televisa), me la recordaba, tuve sus palabras, sus abrazos y sí me llenaron de alegría; además mi mamá estaba feliz de dejarme grabando una telenovela. Dios lo tiene todo planeado, por eso esta telenovela se va a quedar en mi corazón”, dijo Cantoral sobre este melodrama, que llegará a su fin el 7 de febrero.

Itatí recordó que este proyecto nació y se realizó mediante la pandemia, en el cual comenzaron a utilizar las plataformas digitales para comenzar las lecturas y ensayos, pero además se probaron los protocolos de bioseguridad tanto de Televisa y la producción en sí, para comenzar a trabajar de manera presencial, aun con miedo e ignorancia de lo que se trataba el Covid-19.

También es una de las primeras telenovelas que regresan al formato tradicional, de proyectos de larga duración, pese al auge de las miniseries.