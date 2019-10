"Cuando trabajamos juntos la química es mejor"

Con el mismo carisma por el que son conocidos en las redes sociales, Manuel (MT) y Julian Turizo (JT) recibieron a LA PRENSA GRÁFICA en un hotel de la capital y concedieron una entrevista donde ahondaron sobre el contenido de su disco "ADN" -que a su vez da nombre al tour-, la reciente colaboración con Anuel AA en "Te quemaste" y, por supuesto, el concierto que ofrecerán esta noche con el artista panameño Sech en el anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) a las 8:30. "Bailamos" es la canción que grabaron con Sech y que además forma parte de su último disco.

¿Cómo reciben la noticia de la nominación a los Latin Grammy?

MT: Se vuelve especial porque es nuestra primera nominación por "Pa olvidarte" remix con ChocQuibTown, Zion Y Lennox y Farruko. Gracias a Dios, muy contento, muy motivados por este reconocimiento que los Latin Grammy le hacen a este remix es nuestra primera nominación, en nuestro primer remix. Entonces muy contentos, muy agradecidos.

¿Cuáles son las expectativas para este concierto?

JT: Estamos bien contentos. Ya teníamos más o menos un año de no venir aquí a El Salvador, entonces estamos bien ansiosos con una expectativa grandísima de la euforia que va a tener el público, porque hace un año fue muy fuerte. Entonces ahora con música nueva, con álbum nuevo, con show nuevo. Esperamos que de verdad la gente nos sorprenda cantando con nuestra música.

Han tenido la oportunidad de grabar con grandes artistas, ¿qué representa para ustedes compartir el escenario con Sech?

MT: Todas las colaboraciones que hemos hecho con todos los artistas que han colaborado con nosotros han sido experiencias de mucho aprendizaje y experiencias muy bacanas. Poder compartir nuestro talento con el talento de artistas tan grandes y artistas con tanta trayectoria, como también los nuevos que están rompiendo. Con Sech fue una experiencia muy bonita, lo conocimos por medio de un productor que se llama "Dímelo Flow". Empezamos a hablar para hacer dos canciones, una para su álbum y otra para nuestro álbum. Como lo hicimos "Tiene novio" para el álbum de él y "Bailemos" para el nuestro.

Hablemos sobre su disco "ADN", ¿cómo surge y qué los inspiró para su nombre?

JT: "ADN" después de escoger 16 canciones para nuestro primer álbum, nos dimos cuenta de que habíamos hecho todos los géneros, los que más nos influenciaban de niños. Estaban reggae, reguetón, R&B y pop urbano. Esta fusión entre pop y reguetón que está sonando tanto. Entonces dijimos este es nuestro ADN musical, esto somos nosotros en la música representados en un álbum. Y a parte dos hermanos trabajando juntos, qué mejor nombre que "ADN".

¿Cómo es trabajar entre hermanos?

MT: La verdad es que nosotros hace mucho no nos peleamos, yo creo que el trabajar juntos ha más bien fortalecido nuestra relación. Antes de ser colegas de trabajo también somos muy buenos amigos a parte de ser hermanos. Julián y yo a medida ibamos creciendo por lo que nos tocó vivir juntos nos hicimos muy amigos, entonces la verdad el trabajo se hace mucho más fácil cuando trabajamos juntos, trabajamos mucho más fácil con cualquier otro productor. Cuando trabajamos juntos sale mucho más rápido, la química es mejor y positiva. Los temas más exitosos que hemos tenido han sido trabajando juntos entonces sí, la verdad es muy bueno trabajar como hermanos.

¿Cuál es la anécdota más especial que recuerden haber compartido?

JT: Yo creo que de la anécdota más especial que tenemos es cuando escribimos "Una Lady como tú". Ese día era un viernes por la noche y mi hermano me estaba visitando. Yo estaba viviéndo en Medellín, -estaba estudiando en la Universidad- y mi hermano había hablado con mi mamá que él quería irse a vivir conmigo y estaba yendo por primera vez de visita y no teníamos dinero para salir, entonces dijimos escribamos con el Ukelele. Comenzamos a escribir y decidimos hacer una declaratoria de amor, decir cómo serían Julian y Manuel enamorados totalmente, qué le diríamos a una mujer, qué haríamos por ella, qué haríamos con ella. Fue la primera vez que pudimos escribir juntos. Siempre mi hermano escribía en Montería (Colombia) -de donde somos nosotros- y me llamaba y pues por teléfono terminabamos las canciones y hacíamos arreglos. Pero esta fue la primera vez que pudimos estar sentados juntos escribiendo y sucede "Una Lady como tú".

¿Qué se viene para Julian y Manuel Turizo?

MT: Vienen el resto de videos que faltan acerca de ADN, todos los temas que todavía no tienen video, vamos a hacerles video. Entonces estén pendientes. Es muy fácil, ustedes nos siguen MTZ en Youtube y les va a llegar la notificación apenas salgan los videos, tienen que estar pendientes. Seguimos haciendo música, no paramos en ningún momento estamos preparando ya nuestro segundo álbum que si Dios quiere lo vamos a lanzar el próximo año. Todo el concepto, toda la gira para hacer el próximo año gira completamente nueva y aquí seguimos mi gente. Vienen colaboraciones con CNCO, Arcángel que esas dos se las podemos confirmar ya, confirmadísimas. Estamos trabajando varias cositas también que todavía no les podemos contar hasta que estén terminadas. Lo que viene es música para ustedes con mucho cariño y esperamos que nos sigan apoyando.